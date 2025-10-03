Данас је ловачка слава: Вјеровање налаже да се прошета по шумама и ливадама

Извор:
Курир
03.10.2025
07:11
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас славе празник посвећен Светом Јевстатију, ранохришћанском светитељу који се од давнина спомиње као заштитник ловаца и шума.
Свети Јевстатије је дуги низ година и сам је био паганин. Служио је као римски војсковођа у 1. вијеку нове ере у вријеме царева Тита и Трајана и пре него што је крштен као хришћанин се звао Плакида.
Међутим, иако освајач, Плакида је био праведан и добар човјек кога је народ поштовао и волио. Једна од његових великих страсти био је лов. Када је једном приликом кренуо у шуму, предање каже да је угледао јелена коме је међу роговима светлео крст. Плакида му је без бојазни пришао и тада му се према причи јавио Бог. Након тога, војсковођа је отишао код хришћанског свештеника и крстио се заједно са женом и оба сина добивши име Евстатије.
Када се након тога вратио у шуму, на место гдје је угледао јелена, Бог му се обратио и прорекао му тежак живот и страдање у Христово име, али и вјечну славу.
Евстатије је након тога тајно напустио Рим и са породицом почео да живи међу простим народом и помаже несрећнима. Међутим, како је и били проречено, снађоше га многе недаће - варвари му отеше жену, а синове нападоше и одвукоше звјери. Оно што Евстатије није знао је било то да су му дјецу спасли чобани, а и да је варварин који се усудио да му украде жену убрзо погинуо и да су они безбједни.
Свијет
Радник из БиХ пао у јаму на градилишту, задобио тешке повреде
Међутим, ту није био крај његовим искушењима! Када је стигао у Рим, сазнао је да је цар Трајан умро. Сада је на пријестолу сједио Адријан који је, умјесто да награди Евстатија, од светитеља тражио да принесе жртве паганским боговима.
Већ у трећем веку по Христовом рођењу, ловци хришћански почели су славити Св. Јевстатија, као великомученика и заштитника лова по свим областима римског царства. Овај великомученик слави се сваког 3. октобра, а у историјским забиљешкама записано је да су ловци Крагујевца, први у Србији, донели одлуку да као свог заштитника прославе Св. Јевстатија, 1903. године.Познато је да је прва Ловачка дружина у ондашњој Краљевини Србији, основана у Крагујевцу, 9. септембра 1887. године, а Савез ловачких удружења Краљевине Србије основан је у Брзану, на иницијативу ловаца Крагујевца, Београда и Ниша, 1996. године.
Када је бивши војсковођа то одбио рекавши да је хришћанин, нови цар га је заједно са синовима и женом бацио дивљим звијерима. Међутим, ниједна животиња није хтјела да повриједи ову породицу! Након тога, наређено је да буду затворени у усијаног металног вола који је коришћен као справа за мучење. Када су их након 3 дана извадили одатле, и Јевстатије и његова породица били су мртви, али њихова тијела неповријеђена и несагорјела.
Три дана послије смрти народ је, у знак захвалности за све што је овај добри човјек учинио, пренијели тело Евстатије и његове породице и сахранили их по хришћанским обичајима.
Кошарка
Драма у Арени: Прва побједа Партизана у Евролиги
Свети Јевстатије од памтивека се празнује као заштитник лова и ловаца у Србији. Вјерује се да се данас ваља прошетати по шумама и ливадама, или парковима у његову част јер ће тако свакога пратити добра, "ловачка" срећа.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму