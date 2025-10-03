Трамп одлучио: САД је у рату са нарко-картелима

03.10.2025
06:59
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп је донио одлуку да су САД у "немеђународном оружаном сукобу" са нарко-картелима, према документу који је упућен Конгресу и који појашњава правну основу за америчке нападе на бродове с дрогом код Венецуеле.
Документ, у који је Ројтерс имао увид, доставио је законодавном тијелу главни правник Пентагона.
Америчка војска је уништила најмање три брода у посљедњих мјесец дана и убила најмање 17 особа, а критичари оптужују Трампа да тестира границе својих предсједничких овлашћења.
У документу су убијени квалификовани као "незаконити борци".
Напомиње се да је Трамп одлучио да су нарко картели у суштини "недржавне наоружане групе" чије дјеловање "представља оружани напад на Сједињене Државе".
- Предсједник је одлучио да су Сједињене Државе у не-међународном оружаном сукобу са овим означеним терористичким организацијама - наведено је у одлуци.
Документ упућује "Министарство рата", како Трамп назива Министарство одбране да предузме операције против њих у складу са законима ратног сукоба.
Трампова администрација тврди да напади шаљу јасну поруку нарко картелима, посебно након што су ове организације означене као терористичке раније ове године.
