Забрањен извоз санитарне опреме у Русију

Извор:

СРНА

23.10.2025

16:56

Коментари:

0
Забрањен извоз санитарне опреме у Русију
Фото: АТВ

ЕУ је забранила испоруку ве-це шоља, бидеа и друге санитарне опреме у Русију у оквиру 19. пакета санкција.

Одлука Савјета ЕУ објављена у "Службеном гласнику ЕУ".

ЕУ није дала образложење за ову конкретну забрану, наводи ТАСС.

Десетине категорија производа укључене су у нови пакет санкција, укључујући цвијеће, лишајеве и маховину.

На листи санкционисаних су и девет компанија из сектора логистике, индустријске производње и микроелектронике из руских региона.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Подјела Украјине већ на дневном реду

Нова листа санкција укључује пермску компанију "Мајкродрајв", која производи рутере и комуникационе системе, вороњешки Експериментално-пројектни биро за инжењерство (ОКБМ), који се фокусира на производњу система и компоненти за авионе и ваздухопловна возила, те "Битван" из Чељабинске области, партнера стране компаније која производи машине за аутоматизовану обраду материјала (ЦНЦ) као што су дрво, метал и пластика, преноси Срна.

