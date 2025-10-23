Забрањен извоз санитарне опреме у Русију

Извор:
СРНА
23.10.2025
16:56
ЕУ је забранила испоруку ве-це шоља, бидеа и друге санитарне опреме у Русију у оквиру 19. пакета санкција.
Одлука Савјета ЕУ објављена у "Службеном гласнику ЕУ".
ЕУ није дала образложење за ову конкретну забрану, наводи ТАСС.
Десетине категорија производа укључене су у нови пакет санкција, укључујући цвијеће, лишајеве и маховину.
На листи санкционисаних су и девет компанија из сектора логистике, индустријске производње и микроелектронике из руских региона.
Орбан: Подјела Украјине већ на дневном реду
Нова листа санкција укључује пермску компанију "Мајкродрајв", која производи рутере и комуникационе системе, вороњешки Експериментално-пројектни биро за инжењерство (ОКБМ), који се фокусира на производњу система и компоненти за авионе и ваздухопловна возила, те "Битван" из Чељабинске области, партнера стране компаније која производи машине за аутоматизовану обраду материјала (ЦНЦ) као што су дрво, метал и пластика, преноси Срна.
