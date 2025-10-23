Младу замало убио лустер током првог плеса: Откачио се и пао на њу

23.10.2025
Током свадбеног весеља у турском граду Адана догодила се несвакидашња незгода - огроман кружни лустер пао је са плафона право на младу И. Ч. док је играла први плес.
На срећу, прошла је без тежих повреда.
Према писању листа "Hürriyet", све се збило у сали за вјенчања на Ататурковој авенији, у општини Сејхан.
Док су младенци плесали, конструкција лустера се одвојила и сручила на подијум.
"Захваљујући чистој срећи, трагедија је избјегнута" наводи се у извјештају.
Млада је задобила огреботине на глави и леђима, али није било озбиљних посљедица.
И. Ч. је одмах превезена аутомобилом у болницу, гдје је задржана на посматрању због могућег ризика од унутрашњег крварења. Након једног дана љекари су је пустили кући.
Сигурносне камере у сали забиљежиле су тренутак пада лустера, а пошто је млада поднијела жалбу, надлежне службе су покренуле истрагу о инциденту, преноси "24Седам".
Adana'da bir kına eğlencesinde gelinin kafasına avize düştü. pic.twitter.com/53om6PPJBJ— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) October 22, 2025
