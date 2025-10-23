"Бенџамин" стигао у Шпанију, на снази црвени аларм

Извор:
Олуја Бенџамин донијела је обилну кишу дијеловима Шпаније, посебно Галицији, а црвени метеоаларм издат је данас за приобални дио Кантабрије и Баскију, преносе шпански медији.
У овим областима очекују се олујно невријеме и вјетар, као и таласи висине до 8 метара, упозорила је Национална метеоролошка агенције Аемет, пренијела је тв Ртве.
Како се наводи, удари вјетра достизаће брзину до 74 километра на сат, а понегдје на мору и до 88 километара.
Портпарол агенције Аемет, Рубен дел Кампо, упозорио је на изузетан опрез уочи доласка друге јаке олује ове сезоне, коју су француски метеоролози назвали "Бенџамин", док је претходна олуја била Алис.
Посебно јаки удари вјетра очекују се на сјеверу, истоку, као и у централним дјеловима Шпаније и на Балеарским острвима, навео је портпарол, упозоривши да се посебно савјетује избјегавање приобалних подручја.
Сјеверозападни дио Иберијског полуострва од сриједе је на удару олујног вјетра који се данас шири на остали дио Шпаније, као и на Балеарска острва.
Дуж обала Астурије и Лугоа, на снази је наранџасти метеоаларм због таласа висине од пет до седам метара.
Обилне кишне падавине очекују се у Галицији, а нешто слабије у Кантабрији, западном дјелу региона Кастиља и Леон, као и на Пиринејима.
Метеоролози прогнозирају да ће од сутра Шпанија бити изван зоне утицаја олује Бењамин, али се током викенда предвиђа долазак новог фронта и формирање система ниског притиска изнад Медитерана, што би већем дјелу земље могло да донесе нове падавине.
Портпарол Аемета је додао да ће данас на Пиринејима бити могућ и снијег на висинама изнад 1.400 метара, док ће сутра на југу Шпаније бити изузетно топло, при чему би температуре у Кордоби, Севиљи, Гранади и Уелви могле да достигну од 32 до чак 34 степена Целзијуса.
