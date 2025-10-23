Logo

Ученик (15) избо ножем вршњака, полиција га савладала у школском дворишту

Извор:

Телеграф

23.10.2025

14:05

Коментари:

0
Ученик (15) избо ножем вршњака, полиција га савладала у школском дворишту
Фото: pexels/Niklas Jeromin

У гимназији у њемачком граду Инголштату избила је туча између двојице ученика, у којој је један тинејџер тешко повријеђен.

Полиција је у сриједу нешто послије 13 часова реаговала на позив из гимназије због туче између ученика. Међутим, ситуација је убрзо ескалирала у школском дворишту и завршила се нападом ножем.

Ученик (15) је узео нож и напао свог друга (14) из разреда. Тинејџер је задобио тешку повреду руке и одмах је колима Хитне помоћи превезен у болницу.

Полиција је осумњиченог тинејџера ухапсила у школском дворишту.

Портпаролка локалне полиције каже да је нападач користио занатски нож.

"Овдје се не ради о покушају убиства, већ о наношењу тешких тјелесних повреда", рекла је она.

Тачне околности и мотив напада још се утврђују. Полиција и даље интензивно ради на прикупљању доказа и испитивању свједока како би расвијетлила све детаље овог инцидента.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Њемачка

ubistvo

tinejdžer

učenik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Република Српска

Огласила се Русија о новим дешавањима у Републици Српској

1 ч

0
Постоји добар разлог зашто алуминијумска фолија има двије стране

Савјети

Постоји добар разлог зашто алуминијумска фолија има двије стране

1 ч

0
policija Velika Britanija Engleska

Свијет

Британска полиција открила руске шпијуне у Лондону

1 ч

0
Додик: Оснивање НСРС је и прије 34 године био знак да Срби желе да одлучују о својој судбини

Република Српска

Додик: Оснивање НСРС је и прије 34 године био знак да Срби желе да одлучују о својој судбини

1 ч

0

Више из рубрике

policija Velika Britanija Engleska

Свијет

Британска полиција открила руске шпијуне у Лондону

1 ч

0
"Ми дјецу на клање нећемо слати"

Свијет

"Ми дјецу на клање нећемо слати"

1 ч

0
Британски краљ Чарлс допутовао у Ватикан, први пут се заједно моли са папом

Свијет

Британски краљ Чарлс допутовао у Ватикан, први пут се заједно моли са папом

1 ч

0
Сукоб Бајдена и Обаме: Одбили да се поздраве у ресторану

Свијет

Сукоб Бајдена и Обаме: Одбили да се поздраве у ресторану

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

10

Обустава саобраћаја у Бањалуци

15

03

У Њемачкој најављују ''зиму вијека'': Шта стоји иза тога?

14

57

Дакота Џонсон открила шта јој "смета" код мушкараца

14

51

Нови Приједлог о измјени закона обавезује посједовање љекарског увјерења за боравак у колективу

14

38

"Бенџамин" стигао у Шпанију, на снази црвени аларм

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner