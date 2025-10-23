Ученик (15) избо ножем вршњака, полиција га савладала у школском дворишту

Извор:
Телеграф
23.10.2025
14:05
У гимназији у њемачком граду Инголштату избила је туча између двојице ученика, у којој је један тинејџер тешко повријеђен.
Полиција је у сриједу нешто послије 13 часова реаговала на позив из гимназије због туче између ученика. Међутим, ситуација је убрзо ескалирала у школском дворишту и завршила се нападом ножем.
Ученик (15) је узео нож и напао свог друга (14) из разреда. Тинејџер је задобио тешку повреду руке и одмах је колима Хитне помоћи превезен у болницу.
Полиција је осумњиченог тинејџера ухапсила у школском дворишту.
Портпаролка локалне полиције каже да је нападач користио занатски нож.
"Овдје се не ради о покушају убиства, већ о наношењу тешких тјелесних повреда", рекла је она.
Тачне околности и мотив напада још се утврђују. Полиција и даље интензивно ради на прикупљању доказа и испитивању свједока како би расвијетлила све детаље овог инцидента.
