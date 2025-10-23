Британски краљ Чарлс допутовао у Ватикан, први пут се заједно моли са папом

Извор:
Британски краљ Чарлс III стигао је данас у Ватикан гдје ће разговарати са папом Лавом XIV, и молити се са њим, што ће бити први пут да се један британски монарх јавно моли са папом откако се Англиканска црква одвојила од католицизма прије пет вијекова.
Краљ Чарлс, који је и поглавар Англиканске цркве, имаће приватни састанак са поглаваром Католичке цркве у Апостолској палати, што је њихов први сусрет откако је Лав XIV постао папа ове године, а затим ће са супругом Камилом учествовати у служби у Сикстинској капели, коју ће предводити папа и надбискуп Јорка, Стивен Котрел, преноси Анса.
Британски краљ ће бити "краљевски конфратер" опатије и базилике Светог Павла ван зидина, што је дужност коју ће имати током данашње поподневне службе.
Заузврат, уз одобрење краља, декана и каноника колеџа Светог Ђорђа у Виндзору, папи Лаву XIV је понуђено да постане "папски конфратер" капеле Светог Ђорђа у замку Виндзор, што је папа прихватио.
Ова размјена титула је признање духовног заједништва и пута који су црква Енглеске, чији је краљ Чарлс врховни гувернер, и римокатоличка црква прешле током посљедњих 500 година.
У Ватикану су појачане мјере безбједности, а многи улази на трг су затворени.
