Краљу Чарлсу прекипјело: Принц се одрекао свих титула

Извор:
Б92
17.10.2025
20:50
Коментари:0
Док је краљ разматрао предузимање мјера против свог брата након најновијих открића о пријатељству принца Ендрјуа са Епстајном, Ендрју се одрекао свих титула и почасти преноси Скај њуз.
Наводно краљ Чарлс је разматрао одузимање титуле војводе од Јорка свом брату, принцу Ендрјуу. То се дешава након што је Ендрју и даље уплетен у скандале, посебно у вези са његовом везом са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном.
Са све већим притиском на Палату да одговори на најновије извјештаје о којима је лагао када је прекинуо контакт са Епстајном, дворјани се плаше да скандал баца сијенку на краљевску породицу.
"Уз сагласност Његовог Величанства, сматрамо да сада морам да идем корак даље. Стога више нећу користити своју титулу нити почасти које су ми додијељене".
Свакако он ће остати принц, као други син покојне краљице Елизабете II. Његова бивша супруга, Сара Фергусон, такође више неће користити титулу војвоткиње од Јорка.
"У разговору са краљем и мојом ужем и широм породицом, закључили смо да континуиране оптужбе против мене одвлаче пажњу од рада Његовог Величанства и краљевске породице. Одлучио сам, као и увијек, да ставим своју дужност према породици и земљи на прво мјесто. Остајем иза своје одлуке од пре пет година да се повучем из јавног живота", навео је у саопштењу принц Ендру.
Свјесни су и да нешто мора да се предузме, али с обзиром на озбиљне мјере предузете након његовог катастрофалног интервјуа за Њузнајт, који је укључивао губитак титуле Његовог Краљевског Височанства и покровитељства, нема много опција које би се могле предухватити.
Да подсјетимо, принцу Ендрјуу је краљица Елизабета 2022. године одузела краљевске и војне титуле, укључујући и војна покровитељства, након што је Вирџинија Ђуфре поднијела грађанску тужбу против њега. Он више није "радни члан краљевске породице" и нема званичне дужности, иако остаје принц и још увијек је у линији насљеђивања.
Сада краљ Чарлс "разматра све опције", што укључује и добијање парламентарне подршке да уклони Ендрјуа са титуле војводе од Јорка, извјештава Тајмс.
(б92)
Свијет
4 седм0
Свијет
4 седм0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Најновије
Најчитаније
21
31
21
28
21
19
21
18
21
15
Тренутно на програму