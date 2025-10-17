Снимак стравичног рушења авиона у Мичигену

17.10.2025
19:51
Коментари:0
Три особе погинуле су када се срушио авион у Бат Тауншипу, у америчкој савезној држави Мичиген, саопштила је локална полиција.
Према наводима локалне полиције, авион се срушио у близини раскрснице Кларк роуд и Пикок роуд око 17.00 у четвртак по локалном времену, пренио је АБЦ13.
У саопштењу полиције се додаје да су сва три путника у авиону пронађена мртва.
Званичници још не знају шта је изазвало пад.
Америчка Савезна управа за ваздухопловство (ФАА) је покренула истрагу.
Како је пренио Дејли мејл, на аудио снимку из кокпита се могло чути да авион има механички квар, а пилот панично јавља контроли летења док је покушао да подигне авион:
"Губимо висину, губимо висину!"
Авион је за мање од минут изгубио висину за близу 4,000 метара.
Контрола летења је узалудно покушавала да допре до пилота:
🔴 #planecrash from the sky near Bath County, #Michigan near East Lansing at least three people were killed in the crash. The plane departed from Battle Creek, Michigan. pic.twitter.com/qGTg4tHBEc— News.Az (@news_az) October 17, 2025
"Која вам је висина? Да ли нас чујете?"
Пошто нису добијали одговор, контролор је контактирао друге пилоте у близини и упитао једног од њих:
"Можете ли да погледате око вас, у смјеру 'један сат', на око 35 километара од вас. Да ли видите нешто на земљи? Можда дим? Изгубили смо контакт."
Неколико тренутака касније, пилот другог авиона одговорио је:
"Да, видимо дим, нешто гори."
Најновије
Најчитаније
21
31
21
28
21
19
21
18
21
15
Тренутно на програму