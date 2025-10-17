Logo

Снимак стравичног рушења авиона у Мичигену

17.10.2025

19:51

Коментари:

0
Снимак стравичног рушења авиона у Мичигену
Фото: Printscreen/X

Три особе погинуле су када се срушио авион у Бат Тауншипу, у америчкој савезној држави Мичиген, саопштила је локална полиција.

Према наводима локалне полиције, авион се срушио у близини раскрснице Кларк роуд и Пикок роуд око 17.00 у четвртак по локалном времену, пренио је АБЦ13.

У саопштењу полиције се додаје да су сва три путника у авиону пронађена мртва.

Званичници још не знају шта је изазвало пад.

Америчка Савезна управа за ваздухопловство (ФАА) је покренула истрагу.

Како је пренио Дејли мејл, на аудио снимку из кокпита се могло чути да авион има механички квар, а пилот панично јавља контроли летења док је покушао да подигне авион:

"Губимо висину, губимо висину!"

Авион је за мање од минут изгубио висину за близу 4,000 метара.

Контрола летења је узалудно покушавала да допре до пилота:

"Која вам је висина? Да ли нас чујете?"

Пошто нису добијали одговор, контролор је контактирао друге пилоте у близини и упитао једног од њих:

"Можете ли да погледате око вас, у смјеру 'један сат', на око 35 километара од вас. Да ли видите нешто на земљи? Можда дим? Изгубили смо контакт."

Неколико тренутака касније, пилот другог авиона одговорио је:

"Да, видимо дим, нешто гори."

Подијели:

Таг:

pad aviona

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Болтон се изјаснио да није крив, пуштен уз кауцију

Свијет

Болтон се изјаснио да није крив, пуштен уз кауцију

2 ч

0
Син оснивача компаније Манго под истрагом због очеве смрти: Гурнуо га у провалију?

Свијет

Син оснивача компаније Манго под истрагом због очеве смрти: Гурнуо га у провалију?

3 ч

0
Број погинулих у поплавама повећао се на 72, нестало 48 особа

Свијет

Број погинулих у поплавама повећао се на 72, нестало 48 особа

3 ч

0
Кина провела једну од највећих чистки у војсци

Свијет

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

21

28

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

21

19

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

21

18

Сарајево поново на врху листе најзагађенијих градова на свијету

21

15

Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner