Кина провела једну од највећих чистки у војсци

Извор:

Индекс

17.10.2025

16:39

Коментари:

0
Кина провела једну од највећих чистки у војсци
Фото: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Комунистичка партија Кине избацила је девет високих генерала, што представља једну од највећих јавних чистки у војсци посљедњих деценија. Деветорица мушкараца осумњичена су за тешке финансијске злочине, наводи се у саопштењу кинеског министарства одбране, пише „Би-Би-Си“.

силовање-насиље над женама

Регион

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

Већина њих били су генерали с три звјездице и чланови Централног комитета – кључног тијела за доношење одлука. Осим избацивања из Партије, искључени су и из војске. Иако је саопштење протјеривање представило као дио антикорупцијске кампање, аналитичари сматрају да се може посматрати и као политичка чистка. Одлука долази уочи партијског пленума на којем ће Централни комитет расправљати о плану економског развоја земље и гласати о новим члановима.

Ко су избачени дужносници?

Међу деветорицом избачених дужносника су: Хе Вејдонг – потпредсједник Централне војне комисије (ЦВК), Мијaо Хуа – директор одјељења за политички рад ЦВК-а, Хе Хонгјун – извршни замјеник директора одјељења за политички рад ЦВК-а, Ванг Сјубин – извршни замјеник директора заповједног центра за заједничке операције ЦВК-а, Лин Сјангјанг – заповједник Источног театра, Ћин Шутонг – политички комесар Копнене војске, Јуан Хуачи – политички комесар Морнарице, Ванг Хоубин – заповједник Ракетних снага и Ванг Чунинг – заповједник Оружаних полицијских снага.

kristijan šmit tanjug ap Paul Vernon

БиХ

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

Од деветорице, Хе Вејдонг сматра се најистакнутијим, јер је био други највиши дужносник у кинеској војсци, одмах након предсједника Си Ђинпинга, који предсједава ЦВК-ом. Посљедњи пут је виђен у јавности у марту, а његово дуго одсуство подстакло је нагађања да је под истрагом. Био је и члан Политбироа, највишег тијела Комунистичке партије, што га чини првим активним чланом Политбироа који је под истрагом.

У саопштењу министарства одбране стоји да су деветорица мушкараца „озбиљно прекршила партијску дисциплину и осумњичена су за тешке злочине везане уз службу, који укључују изузетно велику количину новца, изузетно су озбиљне природе и с изузетно штетним посљедицама“. Додаје се да се сада суочавају с војним тужилаштвом те да је њихова казна „значајно постигнуће у кампањи против корупције у партији и војсци“.

Наставак чистки

Централна војна комисија мјесецима је најављивала чистку, а у јулу је издала нове смјернице којима се позива на елиминацију „токсичног утицаја“ у војсци. Ова чистка слиједи након мањих, али јавних уклањања других војних дужносника посљедњих година, укључујући бивше министре одбране Веј Фенгхеа и Ли Шангфуа.

Џон Болтон

Свијет

Предао се Џон Болтон

Уклоњени су и високи генерали унутар Ракетних снага, а један од њихових замјеника био је Ванг Хоубин – један од девет сада избачених дужносника. Чистке нису заобишле ни цивилне функционере, од којих је најпознатији случај нестанка министра вањских послова Ћин Ганга 2023. године. Човјек који је требао да га замијени, Лиу Ђианчaо, није виђен од јула.

Нејл Томас, сарадник за кинеску политику на Институту за политику Азијског друштва, рекао је за „Би-Би-Си“ да су Сијеве чистке намијењене пројекцији снаге. „По његовом мишљењу, уклањање корумпираних или нелојалних кадрова представља 'самореволуцију' Партије, како би постала чиста, дисциплинована и ефикасна организација способна да влада неограничено.“

месна индустрија равлић

Регион

Богаташ из Модриче званично преузима једну од највећих месних индустрија у Хрватској

Међутим, примијетио је да чистке могу угушити иницијативу и учинити управљање крућим. „Ово је цијена Сијеве моћи: систем постаје чистији и послушнији, али и опрезнији – а понекад и крхкији.“ Многи ће сада пратити ко ће присуствовати предстојећем Четвртом пленуму, који почиње 20. октобра. „Ако се посјећеност драстично смањи, то ће бити најјаснији јавни сигнал досад о томе колико су чистке биле опсежне“, закључио је Томас.

(Индекс)

Кина

vojska

Komunistička partija

čistka

Коментари (0)
