Logo

''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници

17.10.2025

14:41

Коментари:

0
''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници
Фото: Pixabay / lukgehr

Један од најпознатијих свјетских система за онлајн плаћање, PayPal, у четвртак поподне имао је озбиљне техничке проблеме који су погодили кориснике широм свијета, укључујући и Њемачку. Хиљаде корисника пријављују да се не могу пријавити на своје налоге, извршити уплате или провјерити стање, што је изазвало панику међу онима који свакодневно користе ову платформу.

Према подацима њемачког портала Аллестоерунген.де, у четвртак поподне забиљежено је више од 5.600 пријава проблема, углавном везаних за приступ корисничким налозима. У исто вријеме, портал Нетзwелт.де извјестио је о чак 28.000 пријава, претежно из већих њемачких градова.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какво вријеме нас сутра очекује?

PayPal не ради. На платформи X, једна корисница је написала: „ПаyПал је потпуно пао… може ли се ико још пријавити?“, док је други корисник коментарисао: „PayPal је недоступан, покушај то објаснити благајници у дугом реду у супермаркету.“

Узрок прекида рада засад није познат, а из PayPala још нема званичног саопштења о проблему.

policija rs traka (4)

Хроника

Лукић оптужен за двоструки покушај убиства у Брчком

Корисницима се савјетује да редовно прате званичне странице PayPala и њихове канале на друштвеним мрежама како би на време били информисани о стању система и евентуалном рјешењу проблема.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Svemir

Наука и технологија

Сунчев систем можда крије не једну, већ две неоткривене планете

2 ч

0
Талибани Авганистан

Свијет

Талибани поново уводе јавна погубљења на стадионима

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

2 ч

0
Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

Градови и општине

Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

2 ч

0

Више из рубрике

Талибани Авганистан

Свијет

Талибани поново уводе јавна погубљења на стадионима

2 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру

2 ч

0
Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом

Свијет

Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом

3 ч

0
Нема препрека - Путин може да посјети Будимпешту

Свијет

Нема препрека - Путин може да посјети Будимпешту

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Укинуте америчке санкције за четири особе из Републике Српске

16

39

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

16

32

ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

16

31

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

16

21

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner