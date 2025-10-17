''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници

17.10.2025
Један од најпознатијих свјетских система за онлајн плаћање, PayPal, у четвртак поподне имао је озбиљне техничке проблеме који су погодили кориснике широм свијета, укључујући и Њемачку. Хиљаде корисника пријављују да се не могу пријавити на своје налоге, извршити уплате или провјерити стање, што је изазвало панику међу онима који свакодневно користе ову платформу.
Према подацима њемачког портала Аллестоерунген.де, у четвртак поподне забиљежено је више од 5.600 пријава проблема, углавном везаних за приступ корисничким налозима. У исто вријеме, портал Нетзwелт.де извјестио је о чак 28.000 пријава, претежно из већих њемачких градова.
PayPal не ради. На платформи X, једна корисница је написала: „ПаyПал је потпуно пао… може ли се ико још пријавити?“, док је други корисник коментарисао: „PayPal је недоступан, покушај то објаснити благајници у дугом реду у супермаркету.“
Узрок прекида рада засад није познат, а из PayPala још нема званичног саопштења о проблему.
Корисницима се савјетује да редовно прате званичне странице PayPala и њихове канале на друштвеним мрежама како би на време били информисани о стању система и евентуалном рјешењу проблема.
