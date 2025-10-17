Logo

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

Извор:

Индекс

17.10.2025

14:17

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Pexels

Иако, мало коме од нас то успије, и док се неки губе у хаосу свакодневице и реагују чак и на сваку ситницу, има и оних који и у најстреснијим ситуацијама задрже мир.

То су људи који не дижу тон, код њих нема драме и они не доносе одлуке под притиском.

Два знака хороскопа подсјећају да је прави мир ствар избора, а не околности.

Њихова смиреност д‌јелује готово заразно, као да око њих све успори чим проговоре.

Ово су два најсмиренија знака хороскопа који имају живце од камена.

Бик

Један од њих је Бик. Овај знак је оличење стабилности и унутрашњег мира.

Његов ритам ништа не може пореметити - ни лош дан на послу, ни неугодна порука.

Његов начин живота темељи се на једноставности и стрпљењу.

Када се други успаниче, Бик једноставно дубоко удахне и настави даље.

Бик зна да се проблеми рјешавају мирном главом, а не брзоплетим реакцијама.

У друштву овог знака све д‌јелује лакше јер његова мирноћа ствара осјећај сигурности и повјерења.

Рибе

Рибе су хороскопски знак који има ријетку способност да и у хаосу пронађу мир.

Њихов свијет маште и интуиције д‌јелује попут уточишта од свега шта се дешава вани.

Рибе се не сукобљавају, оне разумију, слушају и смирују.

Оне су особе које вас знају утјешити без иједне велике ријечи - само присутношћу, преноси Индекс.

Њихов мир није пасивност, него дубока свијест да све, прије или касније, сједне на своје мјесто.

Horoskop

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

astrologija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

3 ч

0
Вјеровали или не: Ова српска јела проглашена су најлошијим

Занимљивости

Вјеровали или не: Ова српска јела проглашена су најлошијим

5 ч

0
За ове знакове данас је посебно срећан дан

Занимљивости

За ове знакове данас је посебно срећан дан

8 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данаc?

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

16

32

ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

16

31

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

16

21

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

16

09

Патолози из Српске раме уз раме са колегама из свијета по научним достигнућима у лијечењу рака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner