Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини

07.11.2025

18:02

Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић пласирао се у финале турнира у Атини након што је у полуфиналном окршају био бољи од Нијемца Јаника Ханфмана са 2:0 по сетовима 6:3, 6:4.

Фокусиран Ђоковић од самог старта. Од почетка меча осјетило се да неће бити реприза њиховог дуела из Шангаја, када је било јако тешко за Србина, али је и Ханфман играо јако добро.

Три неизнуђене грешке Ханфмана скупо су га коштале у шестом гему. Прве двије брејк лопте, додуше, спасао је, али трећу (укупно четврту) није успио. Издао га је волеј послије сервиса.

Српски ас је задржао предност брејка коју је стекао у том шестом гему, а за освајање сета било му је потребно свега 36 минута игре.

Ђоковић је освојио први сет против Нијемца резултатом 6:3.

Ханфман је први стигао до брејка у другом сету (3:1). Његов ритерн је функционисао одлично, а снажном игром са основне линије успио је да пробије Ђоковића, најприје на мрежи, а затим и из позадине терена.

Ипак, Новак је Новак и одмах је узвратио брејком.

На вријеме се уозбиљио, сачекао неколико грешака ривала и искористио прву од двије везане брејк лопте, чиме је вратио равнотежу у сет.

Новак је потом направио нови брејк и освојио трећи узастопни гем. До брејк лопте у седмом гему стигао је прецизним бекхендом, а на самој брејк шанси напао је сервис Ханфмана, што му је донијело потпуни резултатски преокрет у другом сету.

Лако је српски тенисер привео меч крају, без претјераних компликација – 6:4.

Новак ће у финалу играти против бољег из дуела између Лоренца Музетија и Себастијана Корде, пишу Независне.

