Бекер отворено о Ђоковићу: Људи ће тек схватити ко је он

Телеграф

05.11.2025

18:34

Неизбјежна тема када је тенис у питању је прича о најбољем свих времена. Своје мишљење на ту тему дао је и славни Борис Бекер, који је једно вријеме био и тренер Новака Ђоковића.

Многи великани бијелог спорта давали су своје мишљење тим поводом.

И док неки сматрају да је Новак Ђоковић неприкосновен, поред њега "поклонике" имају и Рафаел Надал, али и Роџер Федерер.

Бивши њемачки тенисер, а сада тренер није имао дилеме када је одабир у питању и врло брзо је образложио због чега се за тај одговор и одлучио.

Новак Ђоковић

Тенис

Познато када игра Ђоковић

"Новак Ђоковић је најбољи у историји. То је очигледно. Заслужио је поштовање. Одувијек је то заслуживао. Ако буде играо још годину или двије, постаће најпопуларнији тенисер свих времена. Јер што дуже буде играо, људи ће тек тада схватити какав је Новак заиста", рекао је Бекер у једном интервјуу.

Укупно три године су Борис Бекер и Новак Ђоковић сарађивали заједно, а након тога је Нијемац упао у велике проблеме, па је чак једно вријеме био и иза решетака, преноси Телеграф.

Тагови:

Новак Ђоковић

Boris Beker

