Познато када игра Ђоковић

05.11.2025

17:23

Познато када игра Ђоковић
Фото: Танјуг / АП

Организатори турнира из серије 250 у Атини објавили су распоред мечева за четвртак. На терен ће поново Новак Ђоковић, који ће у идеалном термину од 17 часова у четвртфиналном окршају играти против Португалца Нуна Боржеша.

Биће ово први међусобни дуел српског и португалског тенисера, који заузима 47. место на АТП листи.

Први четвртфинални окршај одиграће други српски представник, Миомир Кецмановић, кога од 12 часова очекуј дуел са Американцем Себастијаном Кордом.

Сцена

Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

Између ова два меча одиграће се дуел у којем ће се састати бољи из меча Александр Милер (Француска) – Томас Мартин Ечевери (Аргентина), односно Стена Вавринке (Швајцарска) и Лоренца Музетија (Италија).

Програм ће, послије Новака и Нуна, затворити бољи из дуела Брендона Накашиме (САД) и Маркоса Гирона (САД), односно Јаника Ханфмана (Њемачка) и Вита Коприве (Чешка).

Новак Ђоковић

tenis

