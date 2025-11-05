Познато када игра Ђоковић

05.11.2025
Организатори турнира из серије 250 у Атини објавили су распоред мечева за четвртак. На терен ће поново Новак Ђоковић, који ће у идеалном термину од 17 часова у четвртфиналном окршају играти против Португалца Нуна Боржеша.
Биће ово први међусобни дуел српског и португалског тенисера, који заузима 47. место на АТП листи.
Први четвртфинални окршај одиграће други српски представник, Миомир Кецмановић, кога од 12 часова очекуј дуел са Американцем Себастијаном Кордом.
Између ова два меча одиграће се дуел у којем ће се састати бољи из меча Александр Милер (Француска) – Томас Мартин Ечевери (Аргентина), односно Стена Вавринке (Швајцарска) и Лоренца Музетија (Италија).
Програм ће, послије Новака и Нуна, затворити бољи из дуела Брендона Накашиме (САД) и Маркоса Гирона (САД), односно Јаника Ханфмана (Њемачка) и Вита Коприве (Чешка).
