Logo
Large banner

У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

Извор:

АТВ

09.01.2026

17:50

Коментари:

0
У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

Европска унија уводи строже безбједносне и еколошке стандарде који ће знатно утицати на цијену нових возила.

Купци могу очекивати поскупљење и до 2.000 евра по возилу већ од средине ове године.

Сва нова возила од половине текуће године морају имати проширени ГСР (General Safety Regulation) пакет, који доноси значајне новине у подручју активне сигурности. Системи аутоматског кочења у хитним ситуацијама морају бити софистициранији него досад - више није довољно препознавање само возила, већ се захтијева и детекција пјешака и бициклиста. Овај корак има за циљ смањење саобраћајних несрећа и повреда у градским подручјима, пише БИХАМК.

илу-Техеран-Иран-22112025

Свијет

Техеран: Опљачкано 26 банка и спаљено 25 џамија

Додатно, возила морају бити опремљена технологијом која прати стање возача. Систем континуирано анализира понашање за воланом и активира аларме уколико примијети знакове умора или пада концентрације. Трећи обавезни асистент је систем упозорења када возило ненајављено напушта своју возну траку.

Оно што је многе изненадило је још један захтјев о којем се ријетко говори - проширена зона апсорпције удара за заштиту главе пјешака. Ова мјера захтијева конструктивне измјене предњег дијела каросерије, што додатно компликује и поскупљује производњу.

URSULA-FON-DER-LAJEN-100925

Свијет

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Имплементација свих ових сигурносних технологија и структурних модификација коштаће произвођаче од 1.000 до 2.500 евра по возилу. То представља повећање трошкова производње за отприлике 10 одсто. Нажалост, произвођачи немају избора него да ове трошкове пребаце на крајње купце.

Као да то није довољно, 29. новембра 2026. ступа на снагу строжа Евро 7 норма за контролу емисија. Каталитички конвертори и ДПФ филтери, без обзира да ли се ради о дизел или бензинским моторима, морају функционисати минимум 160.000 километара или осам година, односно до 200.000 километара или максимално десет година, зависно од типа возила.

камион грталица

Регион

Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

За електрична возила постављају се посебни захтјеви - батерије морају задржати најмање 80 одсто оригиналног капацитета након пет година или 100.000 пређених километара.

Нова норма такође прописује ограничења хабања кочница и пнеуматика: електрична возила могу емитовати максимално 3 милиграма честица по километру, док је граница за хибридна и возила са моторима с унутрашњим сагоријевањем постављена на 7 милиграма по километру.

Комбинација свих нових прописа резултира укупним поскупљењем од приближно 2.000 еура по аутомобилу, независно од сегмента. Међутим, као и увијек, највише ће бити погођени купци малих и приступачних аутомобила.

(Тузлански.ба)

Подијели:

Тагови:

vozila

Аутомобил

поскупљење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Друштво

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

4 ч

0
"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

Свијет

"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

4 ч

0
Британски тиктокер

Свијет

ТикТокер који је побјегао након несреће у којој је погинула жена иде у затвор

4 ч

0
Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

Регион

Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

4 ч

0

Више из рубрике

Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Ауто-мото

Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

11 ч

0
Најјефтинији Мерцедес се неће правити у Њемачкој

Ауто-мото

Најјефтинији Мерцедес се неће правити у Њемачкој

23 ч

0
Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

1 д

0
Овај ауто кошта око 800 евра и троши мање него што мислите

Ауто-мото

Овај ауто кошта око 800 евра и троши мање него што мислите

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

21

26

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

21

19

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

21

12

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

21

08

Откривен џиновски астероид који се врти као чигра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner