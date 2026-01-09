У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

Извор:
Европска унија уводи строже безбједносне и еколошке стандарде који ће знатно утицати на цијену нових возила.
Купци могу очекивати поскупљење и до 2.000 евра по возилу већ од средине ове године.
Сва нова возила од половине текуће године морају имати проширени ГСР (General Safety Regulation) пакет, који доноси значајне новине у подручју активне сигурности. Системи аутоматског кочења у хитним ситуацијама морају бити софистициранији него досад - више није довољно препознавање само возила, већ се захтијева и детекција пјешака и бициклиста. Овај корак има за циљ смањење саобраћајних несрећа и повреда у градским подручјима, пише БИХАМК.
Додатно, возила морају бити опремљена технологијом која прати стање возача. Систем континуирано анализира понашање за воланом и активира аларме уколико примијети знакове умора или пада концентрације. Трећи обавезни асистент је систем упозорења када возило ненајављено напушта своју возну траку.
Оно што је многе изненадило је још један захтјев о којем се ријетко говори - проширена зона апсорпције удара за заштиту главе пјешака. Ова мјера захтијева конструктивне измјене предњег дијела каросерије, што додатно компликује и поскупљује производњу.
Имплементација свих ових сигурносних технологија и структурних модификација коштаће произвођаче од 1.000 до 2.500 евра по возилу. То представља повећање трошкова производње за отприлике 10 одсто. Нажалост, произвођачи немају избора него да ове трошкове пребаце на крајње купце.
Као да то није довољно, 29. новембра 2026. ступа на снагу строжа Евро 7 норма за контролу емисија. Каталитички конвертори и ДПФ филтери, без обзира да ли се ради о дизел или бензинским моторима, морају функционисати минимум 160.000 километара или осам година, односно до 200.000 километара или максимално десет година, зависно од типа возила.
За електрична возила постављају се посебни захтјеви - батерије морају задржати најмање 80 одсто оригиналног капацитета након пет година или 100.000 пређених километара.
Нова норма такође прописује ограничења хабања кочница и пнеуматика: електрична возила могу емитовати максимално 3 милиграма честица по километру, док је граница за хибридна и возила са моторима с унутрашњим сагоријевањем постављена на 7 милиграма по километру.
Комбинација свих нових прописа резултира укупним поскупљењем од приближно 2.000 еура по аутомобилу, независно од сегмента. Међутим, као и увијек, највише ће бити погођени купци малих и приступачних аутомобила.
