Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Извор:
Б92
09.01.2026
10:16
Коментари:0
Прије уласка у ауто-праоницу неопходно је уклонити све остатке снијега и леда јер стругање леда може оштетити лак возила.
Различита су мишљења о одржавању возила зими. Добронамјерне препоруке крећу се од савјета да се аутомобил зими што чешће шаље у ауто-праоницу до мишљења да би требало избјегавати ауто-праоницу како би се сачувала фарба.
Њемачки ауто-клуб (АДАЦ) објавио је неколико савјета на ту тему.
У принципу онолико често колико и у љетњим мјесецима. Чак и зими перите аутомобил када имате осјећај да је прање једноставно добро за ваше возило.
Да и не. Тврдња да зимска прљавштина – агресивна, слана течност која прска са асфалта по аутомобилу током вожње – има изразито корозивно дејство на лак, односно да је треба уклањати што чешће, односи се само на претходно оштећене површине, попут огреботина или љуштења боје.
Међутим, беспријекорно очуване лакиране површине могу се лако носити са наслагама прљавштине.
Доњи дио возила такође углавном нема проблема са корозијом: захваљујући фабричким заптивкама, унапређеној заштити подвозја и употреби поцинкованог лима, корозија је већи проблем код старијих возила.
На екстремним температурама испод -10 степени. Требало би избјегавати термички шок који настаје када вода из ауто-праонице, температуре од 10 до 30 степени Целзијуса, попрска дијелове возила који су непосредно прије тога били изложени великој хладноћи.
Занимљивости
За ова три знака живот се у 2026. претвара у бајку
Дугорочно, површине са оштећеним лаком трпе додатни топлотни стрес.
Прије уласка у ауто-праоницу неопходно је уклонити све остатке снијега и леда. Јер стругање леда у аутоматској перионици може оштетити лак возила!
Као и у осталим годишњим добима, исто важи и током зиме: у принципу, јефтино је добро и сасвим довољно – најважније је да се возило прво темељно испере како би се уклониле нечистоће и спријечило оштећење фарбе на четкама.
Додатни и скупи програми са топлим воском или заштитом подвозја нису неопходни из перспективе самог возила. Наравно, свако може сам да одлучи чиме жели да почасти себе и свој аутомобил.
Важније је да ваш аутомобил с времена на вријеме прегледа стручњак. Прије и послије зимске сезоне, оштећења заштите подвозја могу се открити и санирати на дизалици – рђа тада нема никакве шансе.
(Б92)
Најновије
Најчитаније
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Тренутно на програму