"Тојота" прва у свијету по продаји

Извор:

СРНА

30.01.2026

07:15

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Јапанска "Тојота" највећи је продавац аутомобила у свијету шесту годину заредом, пошто је у 2025. години продала више од 11,32 милиона возила упркос потешкоћама изазваним америчким царинама, саопштила је компанија.

"Тојота" је објавила да је прошле године продала 11.322.575 возила, укључујући моделе које производе њене подружнице "Даихацу" и "Хино", пренио је јапански јавни сервис НХК.

Овај број већи је за 4,6 одсто у односу на претходну годину и премашује продају њемачке "Фолксваген групе". Истовремено, ово је рекорд и за "Тојоту".

Мотор-механичар

БиХ

Превара у Херцеговини: Механичар узео дијелове и новац, власнику оставио ауто за отпад?

Број возила које је "Тојота" продала само у Јапану износио је више од 1,5 милиона, што је повећање од 4,1 одсто у односу на претходну годину.

Продаја у САД порасла је за осам процената, а у Кини за 0,2 одсто.

