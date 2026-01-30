"Тојота" прва у свијету по продаји

Извор:
Јапанска "Тојота" највећи је продавац аутомобила у свијету шесту годину заредом, пошто је у 2025. години продала више од 11,32 милиона возила упркос потешкоћама изазваним америчким царинама, саопштила је компанија.
"Тојота" је објавила да је прошле године продала 11.322.575 возила, укључујући моделе које производе њене подружнице "Даихацу" и "Хино", пренио је јапански јавни сервис НХК.
Овај број већи је за 4,6 одсто у односу на претходну годину и премашује продају њемачке "Фолксваген групе". Истовремено, ово је рекорд и за "Тојоту".
