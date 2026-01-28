Бизнисмен пронађен мртав у аутомобилу: На изборима био кандидат за посланика

28.01.2026
Једна особа пронађена је данас мртва у аутомобилу у насељу Ветерник у Приштини.
Како преносе медији, ријеч је о бизнисмену из Ђаковице Хекурану Хоџи, који је на изборима 28. децембра био кандидат за посланика на листи Алијансе за будућност Косова (АБК), иначе странке чији је предсједник Рамуш Харадинај.
Случај је за Репортери потврдио портпарол Полиције Косова за регион Приштине Енис Плана, који је навео да су полиција и државни тужилац покренули истрагу о околностима смрти.
– Око 15 часова примили смо информацију да се у једном возилу у насељу Ветерник у Приштини налази особа без знакова живота. Смрт жртве (мушкарца) констатовала је медицинска екипа на лицу мјеста. Полиција, у координацији са државним тужиоцем, започела је истрагу о смрти и наставља са предузимањем свих истражних и форензичких радњи које ће помоћи расвјетљавању догађаја и потпуном разјашњењу околности случаја – саопштио је Плана.
Истрага је у току.
