Logo
Large banner

Требиње као Венеција

Аутор:

Бојан Носовић

28.01.2026

19:53

Коментари:

0
Требиње као Венеција
Фото: АТВ

Возачима у Требињу поплављена задаје муке поплављена улица. И не само возачима, вода улази и у требињске радње.

Неко би помислио да су ово кадрови из Венеције, нису ово је требињска главна улица када се на њу сручи јачи пљусак. Аута једва пролазе, чамац би лакше.

На сву срећу, овакво стање не траје много. Чим пљусак стане вода се повуче.

А ваљало би да уђе у шахтове и сливнике, управо је у њима проблем свјесни су надлежни.

Сарајево

БиХ

"Сарајево сафари" не почива на праву, већ на институцијама

"Морамо разумјети да се ради о одређеној количини падавина. У врло кратком времену очишћени су сливници, очишћена је била оборинска одводња, али једноставно не може да се апсорбује, тако да се дошло до идеје да се ураде и нови шахтови и додатни сливници да се убрза проток воде", рекао је Стеван Бекан, директор ЈУ Екологија и безбједност Требиње.

"Покушаћемо са једним рјешењем, а то је додавањем линијских решетки на неких четири до пет мјеста у граду гдје нам се појављују проблеми", рекао је Спасоје Радовић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове Требиње.

Овакве проблеме нико није сањао 2017. године када је рађена реконструкција требињске главне што је коштало око 350.000 марака. Тадашњи а неки и садашњи челници обећавали су модерну саобраћајницу али очито је да им на памет нису пали јаки пљускови али ни много нових улица са којих се вода слива на ову главну.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг:

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Болница Добој-операција

Градови и општине

У добојској болници смањене листе чекања и гужве

1 ч

0
Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

Градови и општине

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

3 ч

0
Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

Градови и општине

Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

4 ч

0
Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима

Градови и општине

Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

Уз само један трик пегла ће бити као нова

21

00

Ово нико није очекивао пред меч Ђоковића и Синера

21

00

Бивши кошаркаш Црвене звезде Алекса Раданов ново појачање Партизана

20

58

Макрон сазвао састанак Савјета за националну безбједност

20

51

Знакови Зодијака који увијек све примијете, али ријетко шта коментаришу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner