Требиње као Венеција

Аутор:Бојан Носовић
28.01.2026
19:53
Коментари:0
Возачима у Требињу поплављена задаје муке поплављена улица. И не само возачима, вода улази и у требињске радње.
Неко би помислио да су ово кадрови из Венеције, нису ово је требињска главна улица када се на њу сручи јачи пљусак. Аута једва пролазе, чамац би лакше.
На сву срећу, овакво стање не траје много. Чим пљусак стане вода се повуче.
А ваљало би да уђе у шахтове и сливнике, управо је у њима проблем свјесни су надлежни.
БиХ
"Сарајево сафари" не почива на праву, већ на институцијама
"Морамо разумјети да се ради о одређеној количини падавина. У врло кратком времену очишћени су сливници, очишћена је била оборинска одводња, али једноставно не може да се апсорбује, тако да се дошло до идеје да се ураде и нови шахтови и додатни сливници да се убрза проток воде", рекао је Стеван Бекан, директор ЈУ Екологија и безбједност Требиње.
"Покушаћемо са једним рјешењем, а то је додавањем линијских решетки на неких четири до пет мјеста у граду гдје нам се појављују проблеми", рекао је Спасоје Радовић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове Требиње.
Овакве проблеме нико није сањао 2017. године када је рађена реконструкција требињске главне што је коштало око 350.000 марака. Тадашњи а неки и садашњи челници обећавали су модерну саобраћајницу али очито је да им на памет нису пали јаки пљускови али ни много нових улица са којих се вода слива на ову главну.
