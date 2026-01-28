Logo
Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

Бојан Носовић

28.01.2026

17:15

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко
Фото: АТВ

У Окружном јавном тужилаштву у Требињу тренутно је отворено пет предмета везаних за злоупотребе са кориштењем горива у РиТЕ Гацко, од чега се два односе на непознате починиоце, а у току је рад на три предмета по познатом починиоцу, одговарају АТВ-у из Окружног јавног Тужилаштва у Требињу.

"У посљедњих пет година окончано је укупно 14 предмета по поменутим кривичним дјелима. Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је девет оптужница, три предмета су окончана Наредбом о неспровођењу истраге, а два предмета Наредбом о обустави истраге. Наредбе о неспровођењу истраге донесене су, искључиво, из разлога што руководиоци из РиТЕ Гацко нису могли да се изјасне да ли је у наведеном предузећу дошло до отуђења горива", кажу из Тужилаштва.

Још додају да је у наведеном периоду Окружно јавно тужилаштво у Требињу, по извјештајима о почињеном кривичном дјелу ПУ Требиње, а везаних за отуђење горива из РиТЕ Гацко, водило укупно 19 предмета.

Рите гацко

Економија

Не престаје крађа горива из РиТЕ Гацко

"Најстарији неокончан предмет је из марта 2024. године, а ради се о пријави против НН лица, за које је ово Тужилаштво Полицијској станици у Гацку издало Наредбу за предузимање свих мјера и радњи у циљу идентификовања извршиоца овог кривичног дјела", одговарају АТВ из Тужилаштва.

АТВ је о коначним пресудама писала и Основном суду у Требињу али одговор нисмо добили, јесмо телефонски позив у којем нам је објашњено да им морамо доставимо број премета или имена осумњичених како би њихов систем избацио евиденцију.

RiTE Gacko

