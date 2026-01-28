Logo
Двије фирме дале понуду за изградњу гасовода

28.01.2026

16:36

Коментари:

0
На тендер за пројектовање и изградњу магистралног гасовода Шепак – Нови Град који је расписала фирма Сарајево – гас из Источног Сарајева пристигле су двије понуде и то фирми Вемак Инсаат из Турске и Конвар испред групе понуђача из Србије и Републике Српске.

"Сада гледамо техничку документацију, лиценце и остало. Када прођу тај круг онда иде цијена и достављање финансијске понуде", рекао је Недељко Елек, директор компаније Сарајево-гас.

Камиони србија блокада

Свијет

Европска унија пронашла рјешење за превознике?

Иначе, ради се о тендеру расписаном крајем прошле године чија је вриједност око 900 милиона КМ без ПДВ-а, односно више од милијарду КМ са ПДВ-ом. Та вриједност овај пројекат сврстава у највеће енергетске инвестиције у Босни и Херцеговини.

У тендерској документацији наведено је да су предмет набавке пројектовање гасовода, изградња комплетне трасе и извођење свих грађевинских и специјалистичких радова.

Рок за достављање понуда истекао је данас (28. јануар 2026. године), а критеријум за евентуалну додјелу уговора биће најнижа понуђена цијена.

Staša Košarac

БиХ

Кошарац: Субашићеве небулозе упућене Тришић Бабић су дио прљавог сарајевског наратива

Овај гасовод у принципу прати трасу "Источне гасне интерконекције" о којој се у Босни и Херцеговини говори већ годинама.

