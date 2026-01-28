Кошарац: Субашићеве небулозе упућене Тришић Бабић су дио прљавог сарајевског наратива

Извор:
АТВ
28.01.2026
16:19
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да Ана Тришић Бабић и Сабит Субашић не могу у исту реченицу, на срећу и понос Ане Тришић Бабић и Републике Српске.
Поводом "личног писма", пласираног преко медија, које је амбасадор БиХ у Египту Сабит Субашић упутио вршиоцу дужности предсједника Републике Српске Ани Тришић Бабић, Кошарац је истакао да Субашићеве небулозе нису нимало случајне, јер су дио прљавог сарајевског наратива против свих који су на фону политика Милорада Додика у заштити и јачању Републике Српске.
- Ана Тришић Бабић је кредибилна и национално одговорна особа, која проводи политике институција Српске. Наш приоритет је Република Српска и провођење политика Милорада Додика, које значе њену заштиту и даље јачање. А Субашић... Шта друго очекивати од Сабита и разних 'сабита'?! Њихова једина политика јесте да покушавају на све могуће начине да дискредитују званичнике Републике Српске, безуспјешно настојећи да бламирају и понижавају институцију предсједника Републике - констатовао је Кошарац.
Кошарац је упитао: "Коме то Сарајево покушава да држи лекције?! С којим правом?" и савјетовао им да се позабаве проблемима у ФБиХ, којих је на претек.
Он је поручио да Републику Српску оставе на миру и не мијешају се у наше политике.
- Јасно је да Сарајево пати због видљивости и међународног угледа Српске. Сарајеву су тешко пали аплаузи Милораду Додику и Ани Тришић Бабић у Израелу. Смета им пријатељство српског и јеврејског народа. Узалуд се труде да причају о Сарајеву као 'европском Јерусалиму'. Однос према Јеврејима најбоље су показали ускраћивањем домаћинства Конференцији европских рабина, отказивањем пријема Амбасади Израела, антисемитским порукама и слично. То је проблем Сарајева и иних сабита. Републику Српску не занима Сарајево. Ми имамо свој циљ - закључио је Кошарац у објави на "Инстаграму".
