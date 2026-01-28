Превозници упозоравају на застој друмског транспорта у БиХ од априла

Извор:
СРНА
28.01.2026
16:17
Коментари:0
Хиљаде камиона налази се на блокадама граничних прелаза, а од априла БиХ пријети застој у друмском транспорту и снабдијевању због пуне примјене система уласка и изласка из ЕУ и дискриминације возача, рекао је члан Управе Конзорцијума "Логистика БиХ" Зијад Шарић, истичући да превозници неће одустати од протеста без јасних и писаних рјешења.
Шарић је на конференцији за новинаре у Сарајеву рекао да бројни састанци са институцијама БиХ нису дали резултате, због чега су превозници били приморани на радикалне мјере, иако су свјесни да ће посљедице осјетити комплетна привреда.
"Испунили смо све услове које је ЕУ поставила, али су наше возаче почели третирати као мигранте и раднике на црно. Ово је регионални протест и нећемо стати док се не дође до коначног, праведног рјешења", поручио је Шарић.
Он је навео да у протестима учествују превозници из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније, уз подршку колега из Турске.
Члан Управе Конзорцијума "Логистика БиХ" Един Чаушевић рекао је да су превозници у БиХ, за разлику од земаља региона, остављени без подршке институција, комора и влада.
"Већ више од годину дана покушавамо да ријешимо проблеме, али добијамо само обећања која служе за куповину времена. Наши возачи на границама ЕУ свакодневно улазе у неизвјесност да ли ће бити кажњени, враћени или задржани", истакао је Чаушевић.
БиХ
Није свима исто: Пензије у ФБиХ расту од идућег мјесеца, ево колико ко добија
Он је упозорио да пуна примјена система уласка и изласка из ЕУ од априла може довести до тога да, према процјенама превозника, сваки четврти камион буде враћен са границе ЕУ.
Члан Управе Конзорцијума "Логистика БиХ" Никола Брковић оцијенио је да су превозници изложени системској дискриминацији европских полицијских и државних служби.
"Сваки полазак камиона са робом за нас је неизвјесност. Не тражимо привилегије, већ да наше институције раде свој посао и да нас не држе у празним обећањима", рекао је Брковић, додајући да ранија обећања власти никада нису испуњена.
Члан Управе Конзорцијума "Логистика БиХ" Дино Дурмић навео је да је кључни захтјев превозника измјена правила боравка и рада возача у ЕУ, односно правила 90 у 180 дана.
"Тражимо и поврат дијела акциза на гориво, закључивање билатералних споразума о поврату ПДВ-а, као и попуст од 50 одсто на путарине у БиХ како би се саобраћај преусмјерио на аутопутеве", прецизирао је Дурмић.
Представник превозника путника и члан Управе Конзорцијума "Логистика БиХ" Мухамед Кантић изјавио је да сектор превоза путника дијели исте проблеме као и теретни саобраћај.
"Подржавамо протесте и апелујемо на институције да што хитније понуде конкретна рјешења, јер без друмског транспорта не може функционисати ниједна дјелатност у БиХ", нагласио је Кантић.
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
5 ч4
Најновије
Најчитаније
18
37
18
27
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму