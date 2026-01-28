Logo
Албанску министарку здрмала струја, у току "реанимација"

28.01.2026

17:19

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Facebook/Edi Rama

Виртуелна министарка у Влади Албаније, коју је премијер Еди Рама прошле јесени представио као технолошко чудо и велики искорак у будућност државне управе, доживјела је потпуни колапс.

Како преносе албански медији, дигитална министарка под именом Диела посљедњих дана не функционише – не комуницира са грађанима, не прима захтјеве, а корисници не могу да добију ни основне електронске услуге.

Диела је задужена за управљање платформом "е-Албаниа", система преко којег се обављају готово све државне услуге у електронском формату. Међутим, цијели дигитални апарат се угасио након нестанка електричне енергије, што је изазвало потпуни прекид рада система.

slovacka pixabay ilustracija

Свијет

Словачка одбила позив у Одбор за мир

"Дошло је до прекида услуга и аутоматизованих процеса", навео је портал "Албаниан Пост".

Поправка виртуелне министарке је у току, а према доступним информацијама, дио функција је већ враћен. Потпуни "повратак у живот" Диеле очекује се у наредним данима.

Виртуелна министарка, заснована на вештачкој интелигенцији, представљена је 11. септембра прошле године на сједници албанске Социјалистичке партије. Њена званична улога је надзор свих државних набавки у Албанији, преноси Ало.

