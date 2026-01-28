Logo
Large banner

Европска унија пронашла рјешење за превознике?

Извор:

Танјуг

28.01.2026

16:28

Коментари:

0
камиони из србије блокирали границе
Фото: Tanjug / AP

Европска унија би требало сутра да представи нову стратегију визне политике која би могла да ријеши питање возача теретних возила из трећих земаља који улазе у простор Шенгена, сазнаје Танјуг.

Очекује се да би возачи из региона могли да буду изузети од правила 90/180 дана боравка у Шенген зони, а једно од рјешења би могло да буде увођење посебне визе за њих.

Staša Košarac

БиХ

Кошарац: Субашићеве небулозе упућене Тришић Бабић су дио прљавог сарајевског наратива

Превозници из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Сјеверне Македоније већ трећи дан блокирају теретни саобраћај на прелазима са земљама Шенгена.

Превозници из Србије блокирају теретне прелазе Батровци, Шид, Нештин, Бачка Паланка, Богојево, Бездан, Бачки Брег, Келебија, Хоргош, Српска Црња, Ватин, Ђердап, Градина, Прешево, Калуђерово, Вршка Чука, Стрезимировци, Кончуљ, Брњак, Јариње и Мердаре, као и алтернативне прелазе са Бугарском Мокрање и Рибарци.

Блокаде су почеле у понедјељак, 26. јануара у подне.

Превозници протестују због новог система за улазак и излазак из Европске уније, који према њиховим наводима ограничава боравак возача на подручју Шенгена као и због неодговарајуће реакције европских институција.

Превозници

БиХ

Превозници упозоравају на застој друмског транспорта у БиХ од априла

Њихов главни захтјев је да се пронађе рјешење за боравак возача у Шенген зони, односно да се не евидентирају дани боравка или да им се издају посебне врсте виза које не би биле ограничене бројем дана.

Поручили су да ће прелазе блокирати све док се не нађе рјешење за ограничавање боравка професионалних возача на територији Шенгена.

Подијели:

Тагови:

Evropska unija

prevoznici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

паре, новац, марке

БиХ

Није свима исто: Пензије у ФБиХ расту од идућег мјесеца, ево колико ко добија

2 ч

0
Француз са магарцима путује кроз Херцеговину

Занимљивости

Француз се одлучио за необично путовање: Кроз Долину Неретве на магарцу иде према Индији

2 ч

0
Шта се ложи у Бањалуци?

Бања Лука

Шта се ложи у Бањалуци?

2 ч

0
Жељка Цвијановић на састанку са Маурицијом Фрондом

БиХ

Цвијановић са новим командантом ЕУФОР-а: Стабилна безбједносна ситуација

2 ч

0

Више из рубрике

Дрога кеса запљена

Свијет

Цариници у Њемачкој заплијенили 400 килограма хероина

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност

3 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп: Америчка морнарица спремна за операцију у Ирану сличну оној у Венецуели

3 ч

0
Званично: У пензију са 70 година

Свијет

Званично: У пензију са 70 година

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner