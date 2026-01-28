Европска унија пронашла рјешење за превознике?

Извор:
Европска унија би требало сутра да представи нову стратегију визне политике која би могла да ријеши питање возача теретних возила из трећих земаља који улазе у простор Шенгена, сазнаје Танјуг.
Очекује се да би возачи из региона могли да буду изузети од правила 90/180 дана боравка у Шенген зони, а једно од рјешења би могло да буде увођење посебне визе за њих.
Превозници из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Сјеверне Македоније већ трећи дан блокирају теретни саобраћај на прелазима са земљама Шенгена.
Превозници из Србије блокирају теретне прелазе Батровци, Шид, Нештин, Бачка Паланка, Богојево, Бездан, Бачки Брег, Келебија, Хоргош, Српска Црња, Ватин, Ђердап, Градина, Прешево, Калуђерово, Вршка Чука, Стрезимировци, Кончуљ, Брњак, Јариње и Мердаре, као и алтернативне прелазе са Бугарском Мокрање и Рибарци.
Блокаде су почеле у понедјељак, 26. јануара у подне.
Превозници протестују због новог система за улазак и излазак из Европске уније, који према њиховим наводима ограничава боравак возача на подручју Шенгена као и због неодговарајуће реакције европских институција.
Њихов главни захтјев је да се пронађе рјешење за боравак возача у Шенген зони, односно да се не евидентирају дани боравка или да им се издају посебне врсте виза које не би биле ограничене бројем дана.
Поручили су да ће прелазе блокирати све док се не нађе рјешење за ограничавање боравка професионалних возача на територији Шенгена.
