Француз се одлучио за необично путовање: Кроз Долину Неретве на магарцу иде према Индији

28.01.2026

16:08

Француз са магарцима путује кроз Херцеговину
Фото: Martin Burić/Facebook/Screenshot

На путу дуом хиљаде километара, већ више од три и по године, Францус Јеан Исмаел Раго путује на магарцу од Марсеја ка Индији, а данас пролази кроз Долину Неретве.

53-годишњи путник каже да га је на овај необичан подухват подстакла жеља за духовним миром и дубљом повезаношћу са Богом.

радијатор гријање

Бања Лука

Шта се ложи у Бањалуци?

-Нисам био задовољан животом у Француској. Нисам имао ништа паметније за радити, па сам једноставно кренуо - изјавио је он.

Његов вјерни пратилац је магарац Титан који вуче кола натоварена основним потрепштинама, а на њима се налази и мали соларни панел за основно снабдијевање енергијом. План му је доћи до Мумбаија за осам до десет година, а на путу жели упознати различите културе и људе, преноси портал LikeMetković.

путовање

Индија

Магарац

neretva

