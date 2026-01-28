Француз се одлучио за необично путовање: Кроз Долину Неретве на магарцу иде према Индији

28.01.2026
16:08
Коментари:0
На путу дуом хиљаде километара, већ више од три и по године, Францус Јеан Исмаел Раго путује на магарцу од Марсеја ка Индији, а данас пролази кроз Долину Неретве.
53-годишњи путник каже да га је на овај необичан подухват подстакла жеља за духовним миром и дубљом повезаношћу са Богом.
-Нисам био задовољан животом у Француској. Нисам имао ништа паметније за радити, па сам једноставно кренуо - изјавио је он.
Његов вјерни пратилац је магарац Титан који вуче кола натоварена основним потрепштинама, а на њима се налази и мали соларни панел за основно снабдијевање енергијом. План му је доћи до Мумбаија за осам до десет година, а на путу жели упознати различите културе и људе, преноси портал LikeMetković.
