Ове европске дестинације сви препоручују за 2026. годину

Ако вам јануар дјелује бескрајно сив, а новогодишње одлуке су већ пале у заборав, нисте једини. Управо је почетак године тренутак када већина људи почиње да сања о сљедећем путовању.
Претрага „куда путовати по Европи 2026“ нуди стотине приједлога, али када се анализира десет најутицајнијих свјетских туристичких медија, издвајају се дестинације које се понављају изнова. Управо та мјеста позиционирају се као прави „must-visit“ избори за наредних 12 мјесеци.
Најчешће помињана европска дестинација за 2026. годину је Оулу, град на сјеверозападу Финске, смјештен уз обалу Ботничког залива. Познат по аурори бореалис и снажној култури сауна, Оулу ове године добија посебан разлог за посјету – титулу Европске пријестонице културе 2026.
Током цијеле године град нуди богат програм: опере посвећене култури и историји Сами народа, јавне умјетничке инсталације попут руте „климатског сата“, као и „Арктик фуд лаб“ (Arctic Food Lab), који промовише аутентичну гастрономију сјевера. Оулу се тако позиционира као идеална дестинација за путнике који траже спој природе, културе и савремених тема.
Тренд такозваног „сет-џетинга“ (set-jetting), односно путовања инспирисаних филмовима и серијама, наставља да расте и у 2026. години. Епска филмска адаптација „Одисеје“, у режији Кристофера Нолана (Christopher Nolan), поново је усмјерила пажњу ка Грчкој и Италији.
Полуострво Пелопонез привлачи љубитеље историје и митологије локацијама повезаним с Одисејевим путовањима, док се сицилијанско острво Фавињана намеће као аутентична, али још увијек релативно мирна алтернатива. Ове дестинације нуде идеалан баланс између културног насљеђа, мора и филмске магије.
Један од најнеобичнијих разлога за путовање у 2026. години јесте потпуно помрачење Сунца у августу. Исланд се посебно истиче, нарочито полуострво Снаефелснес, гдје ће се помрачење најдуже задржати, уз пратеће фестивале, концерте и едукативна предавања.
Међу најпожељнијим локацијама је и Шпанија, са регијама попут Арагона, Баскије и Астурије. Ови крајеви нуде јединствену комбинацију астрономског спектакла, богате историје и нетакнуте природе.
За путнике који траже одржива и еколошки освјешћена путовања, Гимарајш (Guimarães) у Португалији представља изузетан избор. Као европска зелена пријестоница, град улаже у развој зелених површина, бициклистичке инфраструктуре и одрживог урбаног планирања.
Истовремено, историјски центар Гимарајша налази се на Унесковој листи свјетске баштине, што ову дестинацију чини идеалном за оне који желе да споје екологију, културу и аутентично градско искуство.
Година 2026. доноси снажан повратак књижевног туризма. Девон, родни крај Агате Кристи (Agatha Christie), привлачи љубитеље крими-романа фестивалима, музејима и локацијама које су инспирисале њена дјела.
Истовремено, обожаваоци медвједића Пуа могу посјетити шуму Ешдаун (Ashdown Forest), која је послужила као инспирација за „Чаробну шуму од сто јутара“. Оваква путовања нуде носталгично, мирно и садржајно искуство, далеко од масовног туризма.
Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Милану и Кортини д’Ампецо (Cortina d’Ampezzo) стављају Доломите у фокус 2026. године. Регион је идеалан за љубитеље зимских спортова, али и за оне који планирају љетњи одмор.
Планинарење од планинске куће до куће, спектакуларни пејзажи и развијена туристичка инфраструктура чине Доломите дестинацијом која нуди квалитетан доживљај током цијеле године.
Путовања у Европи 2026. године обиљежавају јасни трендови: културне пријестонице, филмске локације, велики природни феномени, одрживост и доживљаји са дубљим значењем.
Од сјевера Финске до Медитерана, ове дестинације нису само популарне – оне нуде причу, контекст и искуство које траје дуже од самог путовања. Управо зато се изнова налазе на листама најважнијих свјетских туристичких медија.
