Logo
Large banner

Ове европске дестинације сви препоручују за 2026. годину

Извор:

Б92

28.01.2026

13:11

Коментари:

0
turističke destinacije za ljeto 2026
Фото: Pexel/Dominika Gregušová

Ако вам јануар дјелује бескрајно сив, а новогодишње одлуке су већ пале у заборав, нисте једини. Управо је почетак године тренутак када већина људи почиње да сања о сљедећем путовању.

Претрага „куда путовати по Европи 2026“ нуди стотине приједлога, али када се анализира десет најутицајнијих свјетских туристичких медија, издвајају се дестинације које се понављају изнова. Управо та мјеста позиционирају се као прави „must-visit“ избори за наредних 12 мјесеци.

Оулу, Финска – културна пријестоница Европе 2026.

Најчешће помињана европска дестинација за 2026. годину је Оулу, град на сјеверозападу Финске, смјештен уз обалу Ботничког залива. Познат по аурори бореалис и снажној култури сауна, Оулу ове године добија посебан разлог за посјету – титулу Европске пријестонице културе 2026.

Оулу, Финска
Оулу, Финска

Током цијеле године град нуди богат програм: опере посвећене култури и историји Сами народа, јавне умјетничке инсталације попут руте „климатског сата“, као и „Арктик фуд лаб“ (Arctic Food Lab), који промовише аутентичну гастрономију сјевера. Оулу се тако позиционира као идеална дестинација за путнике који траже спој природе, културе и савремених тема.

Филмски туризам у Грчкој и на Сицилији

Тренд такозваног „сет-џетинга“ (set-jetting), односно путовања инспирисаних филмовима и серијама, наставља да расте и у 2026. години. Епска филмска адаптација „Одисеје“, у режији Кристофера Нолана (Christopher Nolan), поново је усмјерила пажњу ка Грчкој и Италији.

сицилија
сицилија

Полуострво Пелопонез привлачи љубитеље историје и митологије локацијама повезаним с Одисејевим путовањима, док се сицилијанско острво Фавињана намеће као аутентична, али још увијек релативно мирна алтернатива. Ове дестинације нуде идеалан баланс између културног насљеђа, мора и филмске магије.

Путовање у сјени потпуног помрачења Сунца

Један од најнеобичнијих разлога за путовање у 2026. години јесте потпуно помрачење Сунца у августу. Исланд се посебно истиче, нарочито полуострво Снаефелснес, гдје ће се помрачење најдуже задржати, уз пратеће фестивале, концерте и едукативна предавања.

island
island

Међу најпожељнијим локацијама је и Шпанија, са регијама попут Арагона, Баскије и Астурије. Ови крајеви нуде јединствену комбинацију астрономског спектакла, богате историје и нетакнуте природе.

Гимарајш, Португалија – европска зелена пријестоница

За путнике који траже одржива и еколошки освјешћена путовања, Гимарајш (Guimarães) у Португалији представља изузетан избор. Као европска зелена пријестоница, град улаже у развој зелених површина, бициклистичке инфраструктуре и одрживог урбаног планирања.

Гимарајш, Португалија
Гимарајш, Португалија

Истовремено, историјски центар Гимарајша налази се на Унесковој листи свјетске баштине, што ову дестинацију чини идеалном за оне који желе да споје екологију, културу и аутентично градско искуство.

Књижевна путовања у Уједињеном Краљевству

Година 2026. доноси снажан повратак књижевног туризма. Девон, родни крај Агате Кристи (Agatha Christie), привлачи љубитеље крими-романа фестивалима, музејима и локацијама које су инспирисале њена дјела.

Истовремено, обожаваоци медвједића Пуа могу посјетити шуму Ешдаун (Ashdown Forest), која је послужила као инспирација за „Чаробну шуму од сто јутара“. Оваква путовања нуде носталгично, мирно и садржајно искуство, далеко од масовног туризма.

Доломити – олимпијска енергија и природа током цијеле године

Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Милану и Кортини д’Ампецо (Cortina d’Ampezzo) стављају Доломите у фокус 2026. године. Регион је идеалан за љубитеље зимских спортова, али и за оне који планирају љетњи одмор.

Доломити
Доломити

Планинарење од планинске куће до куће, спектакуларни пејзажи и развијена туристичка инфраструктура чине Доломите дестинацијом која нуди квалитетан доживљај током цијеле године.

Европа 2026: између културе, природе и доживљаја

Путовања у Европи 2026. године обиљежавају јасни трендови: културне пријестонице, филмске локације, велики природни феномени, одрживост и доживљаји са дубљим значењем.

Од сјевера Финске до Медитерана, ове дестинације нису само популарне – оне нуде причу, контекст и искуство које траје дуже од самог путовања. Управо зато се изнова налазе на листама најважнијих свјетских туристичких медија.

Подијели:

Тагови:

љето 2026

ljetovanje

Туризам

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Занимљивости

Зашто је Љубљана нова Венеција?

2 д

0
Примопредаја у новој Влади Српске МТТ

Република Српска

Пуховац преузео дужност министра трговине и туризма Српске

5 д

5
Прекинут рекордни низ туристичких посјета у Требињу

Градови и општине

Прекинут рекордни низ туристичких посјета у Требињу

1 седм

1
У функцији Централни информациони систем у угоститељству

Друштво

У функцији Централни информациони систем у угоститељству

2 седм

0

Више из рубрике

У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице

Занимљивости

У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице

4 ч

0
Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

Занимљивости

Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

19 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ове знакове слиједи 5 најбољих година: Новац, срећа и успјех су на њиховој страни

21 ч

0
Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

Занимљивости

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

15

25

Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност

15

20

Ево шта је утврдила инспекција у случају преминуле Милене: Имала ЦРП 350, умрла након три дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner