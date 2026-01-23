Пуховац преузео дужност министра трговине и туризма Српске

Извор:
АТВ
23.01.2026
09:22
Коментари:3
У просторијама Министарства трговине и туризма Републике Српске је данас обављена примопредаја дужности између бившег министра трговине и туризма Републике Српске Дениса Шулића и новоизабраног министра Неда Пуховца.
Шулић је честитао Пуховцу на избору, пожелио му успјех у раду и упознао га са претходно реализованим активностима у ресору трговине и туризма и постављеним плановима и циљевима за наредни период.
БиХ
Квар искључио бесплатан телефонски број за полицију у Гламочу
Шулић је истакао да су у протеклом периоду реализоване значајне активности усмјерене на уређење сектора трговине, туризма и угоститељства, а посебан акценат стављен је на унапређење правног оквира, сузбијање сиве економије и јачање сарадње с пословном заједницом, секторским удружењима и удружењима заштиту потрошача.
Пуховац се захвалио Шулићу на досадашњем раду и залагању и истакао да ће уложити максималне напоре у наставак свих започетих активности овог министарства и даље унапређење услова пословања у овом сектору, промоцију туристичке понуде Републике Српске и заштиту потрошача и животног стандарда грађана у оквиру ресорних надлежности.
Република Српска
5 ч2
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч5
Република Српска
17 ч11
Најновије
Најчитаније
12
24
12
23
12
14
12
03
11
50
Тренутно на програму