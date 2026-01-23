Logo
Пуховац преузео дужност министра трговине и туризма Српске

Извор:

АТВ

23.01.2026

09:22

Коментари:

3
Примопредаја у новој Влади Српске МТТ
Фото: Уступљена фотографија

У просторијама Министарства трговине и туризма Републике Српске је данас обављена примопредаја дужности између бившег министра трговине и туризма Републике Српске Дениса Шулића и новоизабраног министра Неда Пуховца.

Шулић је честитао Пуховцу на избору, пожелио му успјех у раду и упознао га са претходно реализованим активностима у ресору трговине и туризма и постављеним плановима и циљевима за наредни период.

Телефон

БиХ

Квар искључио бесплатан телефонски број за полицију у Гламочу

Шулић је истакао да су у протеклом периоду реализоване значајне активности усмјерене на уређење сектора трговине, туризма и угоститељства, а посебан акценат стављен је на унапређење правног оквира, сузбијање сиве економије и јачање сарадње с пословном заједницом, секторским удружењима и удружењима заштиту потрошача.

Пуховац се захвалио Шулићу на досадашњем раду и залагању и истакао да ће уложити максималне напоре у наставак свих започетих активности овог министарства и даље унапређење услова пословања у овом сектору, промоцију туристичке понуде Републике Српске и заштиту потрошача и животног стандарда грађана у оквиру ресорних надлежности.

Тагови:

Денис Шулић

Влада Републике Српске

Ministarstvo trgovine i turizma

