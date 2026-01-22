Подстицаји неће бити умањени, правилник ће бити утврђен за десетак дана

„Свакако неће бити мање, ми ћемо се трудити да буде и више и данас смо о томе разговарали да ли негдје капиталне инвестиције, тај Правилник се доноси касније па да се ту нешто уради, како би ту остало неких средстава али да свима линеарно повећамо. И Министарство неће дозволити да један сектор буде унапријеђен сви морају подједнако добити сви су подједнако важни“, каже Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

80 % проблема у нашој пољопривреди је у директној вези са политикама на нивоу БиХ, било да је ријеч о одређеним законским рјешењима или увозној политици, истиче министарка. Не стоји, каже, ни да је мљекарство на кољенима јер имамо модерне фарме, повећану производњу, а договори са мљекарима се поштују. Разумије да мљекари тренутно због вишкова млијека имају проблема, али понавља, не може се подржавати само један сектор.

“ Улица , протести, захтјеви све је то само одређена бука И то не доноси рјешење. Рјешења се доносе у институцијама, на оваквим састанцима”, каже Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Мљекари су огорчени И извјесно је да ће ова године бити значајно умањена производње млијека, каже први мљекар Српске. Додаје, како се диже непотребна бука око мљекара који траже минимално И прерасподјелу средстава.

“ Прерасподијелите нам 2 милиона марака које сте намијенили за набавку јуница . Ко ће куповати јунице кад ми продајемо краве на својим фармама и подрешно се представља да ми постављамо неке максималистичке захтјеве , да смо ми нереални. Тражили смо само 5 фенинга додатно да се ублажи ова криза”, каже Милорад Арсенић, предсједник удружења мљекара Републике Српске.

То што сада пролазе мљекари, воћари су већ преживјели, па нису правили проблеме.Неће,кажу дозволити смањење планираних средстава за воћарство како би се мљекарима увећале премије.

“ То су људи који највише узимају средстава из буџета ,а доста су незадовољни . Ми јако мало средстава повлачимо . Најскупља је воћарска производња у Републици Српској, у комплетном аграрном сектору. Од 40- 45.000 КМ је 1 хектар, да произведете 50 тона јабука. То нико у РС нема. Никада нисмо дизали тензију И нешто тражили” , каже Драгоја Дојчиновић, предсједник удружења воћара Републике Српске.

Наредних дана настављају се појединачни састанци са пољопривредним произвођачима.Правилник о подстицајима за развој пољопривреде И села требало би да буде утврђен за десетак дана.