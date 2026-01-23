Logo
Влада Српске званично ступа на дужност

АТВ

23.01.2026

07:00

2
Нова Влада Републике Српске
Фото: Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO

Влада Републике Српске, на челу са Савом Минићем, коју је Народна скупштина изабрала 18. јануара ове године, данас званично ступа на дужност.

Одлука о њеном избору објављена је јуче у Службеном гласнику Републике Српске.

Претходно, одлука о избору Владе са Савом Минићем на мјесту премијера, добила је зелено свјетло од Вијећа народа Републике Српске.

Влада Републике Српске

Коментари (2)
