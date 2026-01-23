Влада Српске званично ступа на дужност

Извор:
АТВ
23.01.2026
07:00
Коментари:2
Влада Републике Српске, на челу са Савом Минићем, коју је Народна скупштина изабрала 18. јануара ове године, данас званично ступа на дужност.
Одлука о њеном избору објављена је јуче у Службеном гласнику Републике Српске.
Свијет
Калас мелодраматична: Кина и Русија уживају...
Претходно, одлука о избору Владе са Савом Минићем на мјесту премијера, добила је зелено свјетло од Вијећа народа Републике Српске.
Србија
13 ч0
Свијет
13 ч0
Хроника
13 ч0
Свијет
13 ч0
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч5
Република Српска
17 ч11
Република Српска
20 ч6
Најновије
Најчитаније
12
24
12
23
12
14
12
03
11
50
Тренутно на програму