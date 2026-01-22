Logo
Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

22.01.2026

22:52

Коментари:

0
Дугогодишњи командант Жандармерије Братислав Дикић вечерас се, потресном поруком опростио се од преминулог колеге Бојана Дикића.

Бојан Дикић, новопостављени командант нишког одреда Жандармерије, преминуо је данас непосредно након што је у Универзитетском клиничком центру обишао колегу који је покушао да изврши самоубиство.

rotacija-policija

Србија

Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

Бојан Дикић, који је на дужност ступио прошлог понедјељка, данас је био на сахрани оцу једног жандарма и чим је обавијештен о покушају суицида колеге, отишао је у болницу да би га видио.

"Вијест потресла колеге и ширу полицијску заједницу"

Бивши командант Жандармерије Братислав Дикић, изјавио је да је вијест о изненадној смрти Бојана Дикића потресла колеге и ширу полицијску заједницу.

- Са дубоком тугом примио сам вијест о смрти часног, способног и поштеног официра, човјека коме сам имао част да будем колега и командант.

Пуковник Бојан Дикић, завршио је средњу школу унутрашњих послова и Полицијску академију и живот свој је посветио полицији, служби, заштити грађана и држави Србији. Савјесно и одговорно је служио држави на врло одговорним и официрским дужностима а од прије неколико дана и на дужности команданта Одреда Жандармерије у Алексинцу - стоји у објави команданта Дикића и додаје се.

- Брат, Бојан Дикић је био професионалац у пуном значењу те ријечи, вођа који је знао да командује, али и човјек који је знао да разумије, заштити и стане уз своје људе. Прије свега, био је добар човјек, чистог образа и јаког карактера, какав се ријетко среће. Ево већ је прошло неколико дана како си ме позвао и тражио да се видимо а ја сам све био заузет у некој пословној гужви. Жао ми је. И данас када сам узео телефон да те позовем јављају ми да си отишао и да више ниси доступан. Отишао си на неком бољем мјесту, али ниси требао тако прерано да одеш. Видјећемо се када Бог одреди на том бољем мјесту! Породици Дикић упућујем искрено и дубоко саучешће, уз поштовање и захвалност за све што су кроз свог вољеног Бојана дали служби и држави Србији. Нека им Бог подари снагу да издрже овај ненадокнадив губитак.

Нека је брату, команданту и пуковнику Бојану Дикићу, вјечна слава и хвала, а Господ Бог да му подари Царство небеско!

Покој му души, поручује Братислав Дикић.

