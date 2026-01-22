Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

22.01.2026
Дугогодишњи командант Жандармерије Братислав Дикић вечерас се, потресном поруком опростио се од преминулог колеге Бојана Дикића.
Бојан Дикић, новопостављени командант нишког одреда Жандармерије, преминуо је данас непосредно након што је у Универзитетском клиничком центру обишао колегу који је покушао да изврши самоубиство.
Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије
Бојан Дикић, који је на дужност ступио прошлог понедјељка, данас је био на сахрани оцу једног жандарма и чим је обавијештен о покушају суицида колеге, отишао је у болницу да би га видио.
Бивши командант Жандармерије Братислав Дикић, изјавио је да је вијест о изненадној смрти Бојана Дикића потресла колеге и ширу полицијску заједницу.
- Са дубоком тугом примио сам вијест о смрти часног, способног и поштеног официра, човјека коме сам имао част да будем колега и командант.
Пуковник Бојан Дикић, завршио је средњу школу унутрашњих послова и Полицијску академију и живот свој је посветио полицији, служби, заштити грађана и држави Србији. Савјесно и одговорно је служио држави на врло одговорним и официрским дужностима а од прије неколико дана и на дужности команданта Одреда Жандармерије у Алексинцу - стоји у објави команданта Дикића и додаје се.
- Брат, Бојан Дикић је био професионалац у пуном значењу те ријечи, вођа који је знао да командује, али и човјек који је знао да разумије, заштити и стане уз своје људе. Прије свега, био је добар човјек, чистог образа и јаког карактера, какав се ријетко среће. Ево већ је прошло неколико дана како си ме позвао и тражио да се видимо а ја сам све био заузет у некој пословној гужви. Жао ми је. И данас када сам узео телефон да те позовем јављају ми да си отишао и да више ниси доступан. Отишао си на неком бољем мјесту, али ниси требао тако прерано да одеш. Видјећемо се када Бог одреди на том бољем мјесту! Породици Дикић упућујем искрено и дубоко саучешће, уз поштовање и захвалност за све што су кроз свог вољеног Бојана дали служби и држави Србији. Нека им Бог подари снагу да издрже овај ненадокнадив губитак.
Нека је брату, команданту и пуковнику Бојану Дикићу, вјечна слава и хвала, а Господ Бог да му подари Царство небеско!
Покој му души, поручује Братислав Дикић.
