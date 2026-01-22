Logo
Детаљи тровања бебе у вртићу: Попила течност из флашице и изгубила свијест

Извор:

Курир

22.01.2026

15:12

Фото: АТВ

Према посљедњим информацијама до којих је Курир дошао, осамнаестомјесечна беба која се јутрос отровала када је из флашице попила течност, хитно је пребачена у нишки Клинички центар због тровања и налази се у стабилном стању.

У исто вријеме, надлежни испитују околности које су довеле до тровања, а према незваничним информацијама, највјероватније је прије доласка у вртић "Наша радост", бака дјетета случајно умјесто воде у флашицу сипала медицински бензин.

силовање-насиље над женама

Хроника

Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу

- Данас у 9.45 часова дијете рођено 2024. године довезено је колима Хитне медицинске помоћи Дома здравља Блаце, у пратњи лекара и медицинске сестре. Према наводима, дијете је у вртићу изненада изгубило свијест након узимања течности из флашице коју је понијело од куће. Након обављеног прегледа, спроведене дијагностике и примљене терапије коју је ординирао педијатар у Општој болници Прокупље, дијете је упућено на даље лијечење у Клинику за педијатрију УКЦ Ниш, у пратњи медицинске екипе - саопштено је у Здравственом центру Прокупље

Полицији је тровање пријављено у 11.30 сати, потврђено нам је у ПУ Прокупље.

илу-умор-главобоља-06122025

Здравље

Не игноришите их: Ово су симптоми недостатка жељеза у крви

- О свему је обавјештено Више јавно тужилаштво у Прокупљу, а у току су радње на утврђивању околности - потврђено нам је у полицији.

Како сазнајемо, када је дијете јутрос добило тегобе, нико у први мах није знао о чему се ради и зашто је дјетету позлило. Особље Предшколске установе "Прва радост" из Блаца одмах је позвало Хитну помоћ. Дијете је хитно пребачено у прокупачку болницу, а онда се испоставило да му је позлило након што је пило течност из флашице коју је донијело од куће.

- Дошло је до грешке, коју нико није могао да предвиди. Баба је у једном тренутку позвала вртић, па се тако и сазнало да је ријеч о тровању, односно да је у флашици случајно сипан медицински бензин, који служи за дезинфекцију - каже Блачанин, који је добро упознат са оним што се јутрос догађало.

(Курир)

Тагови:

беба

trovanje

Вртић

Србија

