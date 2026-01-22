Не игноришите их: Ово су симптоми недостатка жељеза у крви

Извор:
Агенције
22.01.2026
13:53
Коментари:0
Често се осјећате исцрпљено, безвољно, имате убрзан пулс или вам понестаје ваздуха чак и при најмањем напору? Могуће је да је ријеч о мањку жељеза у крви, проблему који посебно често погађа жене, нарочито током менструације, трудноће или усљед неуравнотежене прехране.
Недостатак жељеза може довести до сидеропеничне анемије, стања у којем организам нема довољно овог минерала за стварање хемоглобина кључне супстанце у црвеним крвним станицама која омогућава пренос кисика до свих дијелова тијела. Може се манифестирати кроз хронични умор, вртоглавицу, бљедило, ломљиве нокте, суху косу, осјећај хладноће, али и убрзан рад срца те отежано дисање. Код дјеце се понекад јавља и слаб апетит.
Свијет
Почео састанак Трампа и Зеленског у Давосу
Симптоми се често развијају постепено и лако се приписују стресу или умору, због чега се недостатак жељеза зна занемарити. Управо зато је важно обратити пажњу на сигнале које тијело шаље и реагирати на вријеме.
Жељезо уносимо храном у два облика – хем жељезо, које долази из намирница животињског поријекла, и нехем жељезо из биљних извора. Иако се хем жељезо лакше апсорбира, правилним комбинирањем намирница могуће је значајно побољшати искориштавање оба облика.
Црвено месо попут говедине и јањетине, пилетина, риба и плодови мора, нарочито сардине, шкољке и шкампи, представљају богате изворе жељеза. Међу биљним намирницама посебно се истичу лећа, грах, соја и тофу, као и орашасти плодови и сјеменке попут индијских орашчића, пистација и сунцокретових сјеменки. Зелено лиснато поврће, попут шпината, кеља и блитве, сухо воће као што су марелице, смокве, грожђице и хурме те цјеловите житарце додатно доприносе уносу овог важног минерала.
Занимљивости
Рачун у банци им просто пуца - ова 3 знака неће знати шта да раде са парама
Важно је знати и да одређене навике могу отежати апсорпцију жељеза. Кафа и чај, због садржаја танина, млијечни производи богати калцијумом, као и храна с високим удјелом фитата, попут сирових мекиња и непрерађених житарица, могу смањити његову искористивост ако се конзумирају уз оброк.
Повећање нивоа жељеза у крви захтијева стрпљење, правилну прехрану и свијест о свакодневним навикама, а у неким случајевима и додатке прехрани које је важно узимати искључиво уз савјет љекара. Не занемарујте симптоме које осјећате – здравље почиње равнотежом у тијелу, а жељезо је један од њених темеља.
Занимљивости
45 мин0
Друштво
46 мин0
Свијет
52 мин0
БиХ
56 мин0
Здравље
2 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
06
14
00
13
59
13
55
Тренутно на програму