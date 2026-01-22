У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

Костјушев је за ТАСС рекао да би технологија уређивања генома потенцијално могла потпуно да излијечи пацијенте са хепатитисом Б, за разлику од постојећих третмана који захтијевају доживотну примјену лијекова. Овај приступ се назива "биокамуфлажа", јер лијек не садржи никакве вирусне или бактеријске компоненте, тако да их имуни систем не доживљава као пријетњу.

Руски научници развили су лијек за лијечење хепатитиса Б, користећи технологију генског уређивања која је названа ЦРИСПР/Цас9, саопштио је Универзитет "Сеченов".

- Развили смо нови невирусни систем за испоруку заснован на биоразградивим наночестицама. Први пут смо научили како да пакујемо ЦРИСПР/Цас комплексе са ефикасношћу од приближно 80 одсто - рекао је Костјушев, наводи се у саопштењу универзитета које преноси РИА новости.

Костјушев је додао да једна наночестица садржи 200 до 250 копија антивирусних комплекса, што је довољно да се уклоне све копије вирусног генома у зараженој ћелији.

- Модификујемо површину наночестица тако да се комплекси испоручују посебно оним ћелијама које су подложне вирусу, а наша истраживања показују да наночестице заправо продиру у 90-95 одсто заражених ћелија - рекао је Костјушев.

Према његовим ријечима, након 20 до 24 сата, у јетри не остају трагови тог лијека.

Косјушев је казао да ЦРИСПР/Цас комплекси могу бити реконфигурисани за друге задатке као што су уређивање гена, епигенома и промјену нуклеотидне секвенце ДНК или РНК.

- Наши системи за испоруку су свестрани, било који 'терет' - антитуморски молекули, системи за уређивање гена, могу се испоручити циљном органу. То може бити за исправљање мутација, уништавање тумора, сузбијање инфекција, опсег је огроман. Све зависи од конкретног задатка - закључио је Костјушев.