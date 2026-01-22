Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

Аутор:Стеван Лулић
22.01.2026
09:59
Више особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи која се ноћас догодила у Бањалуци.
Несрећа се догодила око 3:10 сати, а из полиције наводе да су повреде задобиле четири особе.
Сви повријеђени превезени су на УКЦ.
"Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила ноћас око 03,10 часова на раскрсници улица Гавре Вучковића и Српска у Бањалуци, а у којој су учествовала два путничка возила. У незгоди су тјелесне повреде задобила четири лица (оба возача и оба сувозача)", кажу у полицији.
