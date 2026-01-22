Logo
Large banner

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

Аутор:

Стеван Лулић

22.01.2026

09:59

Коментари:

0
Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

Више особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи која се ноћас догодила у Бањалуци.

Несрећа се догодила око 3:10 сати, а из полиције наводе да су повреде задобиле четири особе.

Сви повријеђени превезени су на УКЦ.

"Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила ноћас око 03,10 часова на раскрсници улица Гавре Вучковића и Српска у Бањалуци, а у којој су учествовала два путничка возила. У незгоди су тјелесне повреде задобила четири лица (оба возача и оба сувозача)", кажу у полицији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

Хроника

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

4 ч

0
Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Хроника

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Запаљено сијено, полиција трага за пироманом

4 ч

0
Ухапшен младић који је покушао да убије мајку

Хроника

Ухапшен младић који је покушао да убије мајку

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner