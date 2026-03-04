Славимо Свете апостоле Архипа, Филимона и Апфију: Изговорите ове ријечи

Извор:
Српска православна црква и вјерници данас славе дан сјећања на Свете апостоле Архипа, Филимона и Апфију, светитеље из 1. вијека.
Према легенди у коју вјерују сви хришћани, осим дванаест великих апостола који су познавали Исуса и били његови први ученици, Бог је изабрао још седамдесет других апостола који ће проповедати Јеванђеља и ширити хришћанство. Неки од тих "малих апостола" били су и Свети апостоли Архип, Филимон и Апфија.
Апостол Павле помиње Светог Архипа у посланици Колошанима и Филимону, називајући га својим "другаром у војевању".
Живот им се промијенио из коријена у дану
Што се Светог Филимона тиче, он је остао упамћен по томе што је у граду Колосају имао кућу која је била средиште хришћанства који су се ту окупљали на молитви. Након неког времена, Филимон је постао и мисионар који је, путујући по свијету, ширио хришћанство и божију мисао.
Света Апфија била је Филимонова жена и живот је провела служећи у кући коју су она и њен муж претворили у праву, малу цркву.
Живот ово троје светитеља из корена се променио у дану када се славио празник незнабошкој богињи Артемиди. Сви хришћани сабрали су се на молитви у Филимоновој и Апфијиној кући када су, према причи, незнабошци упали, уништили цркву и заробили све вјернике.
Свети апостоли Архип, Филимон и Апфија, као вође, након тога су стављени на страшне муке – шибани су и ударани, а након тога закопани у земљу до појаса и гађани камењем. Током овог мучења, преминули су Филимон и Апфија, али је Архипа снашла још суровија судбина. Њега су, једна живог, извадили из рупе и оставили дјеци да се “играју”. Предање каже да су управо она била та која су га избола ножевима и коначно усмртила.
Ипак, као онима који нису знали шта чине, Свети Архип је опростио дјеци овај страшан гријех и мирно и радосно кренуо у сусрет својим пријатељима Светом Филимону и Апфији. Зато обичај каже да се на данашњи дан мире завађени и опраштају грешке онима који су се о нас огријешили.
Данашња молитва веома је кратка и једноставна. Предање каже да њу данас треба да изговоре сви људи који су у невољама или им је протекли период био тежак.
- Апостоле Свети Архипе, моли Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим, преноси Курир.
