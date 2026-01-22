Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

Како пише "Derventacafe.com", све се одиграло у Дријену након поноћи, а након експлозије један објекат је потпуно срушен, а изгорио је аутомобил, док су велика оштећења на још два објекта, од којих је један - кућа.

Ова портал наводи да су на терен изашли припадници Територијалне-ватрогасне јединице Дервента, а службеници Полицијске станице Дервента тренутно обављају увиђај након којег ће бити више информација.

Наводе да се највјероватније експлозија десила у гаражи на имању Р.М, а која је срушена до темеља и у којој је изгорио аутомобил, док су велика оштећења и на помоћном објекту и оближњој кући, на којој су попуцали прозори и цријепови.