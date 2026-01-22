Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

Извор:
Јелена Карлеуша пријавила је бившег мужа Душка Тошића. Он је, како преносе медији, наводно "упао" у дом на Дедињу гдје пјевачица живи са ћеркама.
Медији су контактирали пјевачицу како би провјерили шта се дешава, а Јелена Карлеуша је потврдила информацију.
Како је истакла, она је тренутно у Дубаију са ћеркама, али је случај пријавила полицији.
- Ја сам у Дубаију са дјецом. Он је упао тамо ваљда, пријавила сам полицији - истакла је Јелена Карлеуша.
Како се сазнаје, стан се води на дјецу, а Јелена Карлеуша је њихов законски старатељ.
Јелена Карлеуша тврди да њен бивши супруг Душко Тошић не плаћа алиментацију за ћерке Атину и Нику Тошић.
Осим тога, открила је и да нису у најбољим односима након развода.
- Нисмо ни у каквим односима, не комуницирамо! Дјеца са њим имају одличан однос, све је нормално, баш како и треба, али нас двоје немамо контакт - признала је пјевачица, а потом открила да ли Душко плаћа алиментацију.
- Да кажем истину?! Не плаћа алиментацију, ево апел сада - поручила је Јелена, па додала:
- Покушавам да ријешим тај проблем ван медија и неким људским односом преко адвоката, али не успијевам. У име свих жена које се боре за право да добијају ту помоћ од партнера и оца њихове дјеце дужна сам да говорим о томе. Србија је увела нови закон, по којем ће се то регулисати. Ако један родитељ не исплати двије алиментације другом родитељу који над дјецом има старатељство, овај други ће то наплатити од државе, а држава ће гонити тог који не испуњава своје законом прописане обавезе. Тако да ће и Душко бити ријешен - објаснила је Карлуеша.
