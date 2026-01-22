Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

Извор:
Иако има свега 30 година, Александра Пријовић иза себе већ има каријеру на којој би јој многи позавидјели.
Поред низа успјешних наступа, пјевачица ужива у складном браку са супругом Филипом Живојиновићем, са којим одгаја сина Александра и кћерку Арију.
Ипак, када је ријеч о приватном животу, Александра Пријовић има јасно постављене ставове од којих не одступа, а један од њих је да кување није дио њене свакодневице.
Популарна пјевачица искрено признаје да ће радије наручити оброк или посјетити омиљени ресторан него стати за шпорет.
Фокусирана на музику и каријеру, уживање у храни радије препушта другима, па најрадије дегустира специјалитете које припремају професионалци или њен супруг Филип.
– Код куће стално нешто радим, увијек сређујем и слажем, али се од мене нико неће најести. Стварно не знам ништа да спремим. Можда ћу некада добити жељу да научим да кувам – изјавила је Александра, додајући да сву бригу о оброцима преузима њен муж.
Александра Пријовић не кува, а како је својевремено открила за Стори, Филип је таленат за кулинарство наслиједио од оца.
