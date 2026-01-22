Logo
Large banner

Три особе убијене, нападач у бјекству: Грађани упозорени да не излазе напоље

Извор:

Телеграф

22.01.2026

09:02

Коментари:

0
Три особе убијене, нападач у бјекству: Грађани упозорени да не излазе напоље
Фото: pexels

У току је велика полицијска операција у граду Лејк Каргелиго у Аустралији након што су три особе убијене.

Хитне службе су изашла на лице мјеста у граду у Новом Јужном Велсу након извјештаја о пуцњави око 16.40 сати по локалном времену у четвртак.

policija njemacka

Свијет

Мушкарац преминуо у пуцњави: На улици видљиви трагови борбе

Три особе - двије жене и један мушкарац - убијени су, рекла је полиција у саопштењу. Још један мушкарац је одведен у болницу у озбиљном али стабилном стању.

Медији пишу да је убица у бјекству и да је побјегао у возилу које је у власништву града.

У току је велика потрага за њим, а грађанима је речено да не излазе напоље.

Ходање, шетња

Занимљивости

Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

"Јавност се позива да избјегава то подручје, а локално становништво да остане унутра", рекао је портпарол полиције Новог Јужног Велса.

Подијели:

Тагови:

Аустралија

Пуцњава

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Avion

Свијет

Aвион са 335 путника слетио са писте, затворен аеродром

1 ч

0
Виткоф: Остало само једно питање, које се може ријешити

Свијет

Виткоф: Остало само једно питање, које се може ријешити

1 ч

0
Камион пробио заштитну ограду моста

Србија

Камион пробио заштитну ограду моста, дијелови расути на све стране

1 ч

0
Ово сви бацају у смеће, а садржи 22-каратно злато

Наука и технологија

Ово сви бацају у смеће, а садржи 22-каратно злато

1 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац преминуо у пуцњави: На улици видљиви трагови борбе

Свијет

Мушкарац преминуо у пуцњави: На улици видљиви трагови борбе

1 ч

0
Avion

Свијет

Aвион са 335 путника слетио са писте, затворен аеродром

1 ч

0
Виткоф: Остало само једно питање, које се може ријешити

Свијет

Виткоф: Остало само једно питање, које се може ријешити

1 ч

0
Трамп на Форуму у Давосу

Свијет

Откривено шта би Трамп могао добити на Гренланду

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

19

Бањалучанин пијан опљачкао маркет

10

18

Детаљи снаже експлозије у Дервенти: У изгорјелом аутомобилу пронађено тијело

10

16

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner