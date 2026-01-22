Три особе убијене, нападач у бјекству: Грађани упозорени да не излазе напоље

Извор:
У току је велика полицијска операција у граду Лејк Каргелиго у Аустралији након што су три особе убијене.
Хитне службе су изашла на лице мјеста у граду у Новом Јужном Велсу након извјештаја о пуцњави око 16.40 сати по локалном времену у четвртак.
Три особе - двије жене и један мушкарац - убијени су, рекла је полиција у саопштењу. Још један мушкарац је одведен у болницу у озбиљном али стабилном стању.
Медији пишу да је убица у бјекству и да је побјегао у возилу које је у власништву града.
У току је велика потрага за њим, а грађанима је речено да не излазе напоље.
"Јавност се позива да избјегава то подручје, а локално становништво да остане унутра", рекао је портпарол полиције Новог Јужног Велса.
