Мушкарац преминуо у пуцњави: На улици видљиви трагови борбе

Извор:

Танјуг

22.01.2026

08:52

Мушкарац преминуо у пуцњави: На улици видљиви трагови борбе
У пуцњави која се догодила у Дортмунду преминуо је мушкарац. До инцидента је дошло нешто прије поноћи у градској четврти Нордстадт, а полиција проводи истрагу о догађају, преноси Велт.

Портпарол полиције је јутрос саопштио да су мушкарца након рањавања хитне службе покушале реанимирати на лицу мјеста. Превезен је у болницу, гдје је касније преминуо од задобијених повреда.

На асфалту су пронађени разбацани комади поцијепане одјеће, као и више од 20 чаура од меткова.

Полицијски одсјек за убиства преузео је даљу истрагу, а детаљи о могућим починиоцима још нису познати.

Dortmund

Њемачка

pucnjava

