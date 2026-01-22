Logo
Ово сви бацају у смеће, а садржи 22-каратно злато

22.01.2026

Научници из Швајцарске и Аустралије открили су револуционаран начин за екстракцију 22-каратног злата из обичног електронског отпада без коришћења опасних хемикалија попут цијанида.

Недавно научно откриће има потенцијал да потпуно промијени начин на који управљамо електронским отпадом.

И док већина људи своје старе телефоне и рачунаре види као непотребно смеће, истраживачи су открили да се у њима крије право богатство, 22-каратно злато које се сада може извући на еколошки прихватљив начин.

Научници са престижног швајцарског универзитета ЕТХ Цирих постигли су невјероватан успјех: успјели су да поврате злато високе чистоће из обичног електронског отпада, и то без наношења штете животној средини.

Ово откриће отвара потпуно нова врата у свијету рециклаже и одрживости.

Иновације из Аустралије: Безбједнија алтернатива токсичном цијаниду

Поред Швајцараца, и тим са Флиндерс универзитета у Аустралији развио је процедуру која би могла да трансформише индустрију.

Умјесто коришћења изузетно токсичног цијанида, који је деценијама био стандард али и велика пријетња по екосистеме, они користе киселину познату као ТЦЦА (трихлороизоцијанурна киселина), која се иначе користи за дезинфекцију воде у базенима.

Кључ успјеха лежи у коришћењу посебног полимера сумпора који се селективно везује за растворено злато.

Након контролисаног загријавања или хемијског третмана, племенити метал се ослобађа у чистом облику, а полимер се може поново користити, што методу чини одрживом и економичном. Резултати су запањујући: добијено злато има чистоћу већу од 99%, што је ниво који је тешко достићи чак и традиционалним методама рафинисања, пише "Геа Органик".

Економски бум и очување природе

Овај напредак не представља само прилику за безбједнију рециклажу електронских компоненти, већ сугерише и промјену парадигме у рударству.

Елиминацијом цијанида, нови процес драстично смањује еколошке и здравствене ризике, нудећи рјешења која су у потпуности усклађена са принципима циркуларне економије.

Главне предности овог открића укључују:

  • Смањење електронског отпада кроз ефикаснију обраду.
  • Ефикасан поврат драгоцјених метала попут злата из свакодневних предмета.
  • Отварање нових радних мјеста у секторима хемијског инжењеринга и одрживости.
  • Подстицај циркуларној економији гдје отпад постаје вриједна сировина.

Иако је технологија још увијек у фази истраживања, она најављује будућност у којој ће екстракција злата бити чистија, ефикаснија и економски исплативија, доносећи корист и планети и економији.

