ChatGPT воли да будете груби према њему

Најгрубљи захтјеви довели су до тачности одговора од око 84,8 одсто, што је за приближно четири процентна поена више у односу на најуљудније формулације.
Иако се љубазност у дигиталној комуникацији често подразумијева, ново истраживање показује да то можда није увијек најефикаснији приступ када је ријеч о вјештачкој интелигенцији.
Научници са Универзитета Пенсилванија (Пен Стејт) открили су да је ChatGPT у појединим случајевима давао тачније одговоре када су му корисници упућивали грубе и директне захтјеве, у поређењу са пристојно формулисаним питањима.
У оквиру студије анализирано је више од 250 различитих упита, чији је тон варирао од изразито љубазног до отворено непристојног. Резултати су показали да су најгрубљи захтјеви довели до тачности одговора од око 84,8 одсто, што је за приближно четири процентна поена више у односу на најуљудније формулације.
Истраживачи наводе да оштрији тон често доводи до краћих и прецизнијих инструкција, што може помоћи моделу да се боље фокусира на сам задатак.
Међутим, истичу да то не значи да би корисници требало намјерно да буду непристојни у комуникацији са АИ системима. Напротив, аутори студије упозоравају на потенцијалне негативне посљедице таквог понашања.
Нормализација грубости у интеракцији са вјештачком интелигенцијом могла би се пренијети и на комуникацију међу људима, као и да утиче на развој будућих АИ система и њихову употребу у образовању, раду и свакодневном животу.
