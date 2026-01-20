Јутјуб уводи ограничења за дјецу

20.01.2026
09:23
Јутјуб је најавио нове функције које ће родитељима омогућити већу контролу над тиме како њихова дјеца користе највећу видео платформу на свијету.
Најважнија новина је могућност постављања временских ограничења за гледање Shorts (кратких, вертикалних видео снимака).
Гугл је објавио увођење нових опција за бољу контролу садржаја који прате дјеца и тинејџери. Родитељи сада могу лако да поставе лимит за гледање Схортс, према графици у саопштењу, ограничења се крећу од 0 до 2 сата, уз могућност да се ограничења потпуно искључе.
Јутјуб наводи да је ово “прво рјешење у индустрији” које дјеци омогућава да потпуно искључе вертикалне видео снимке на платформи, што би требало да помогне, на примјер, у бољем фокусирању на учење. У саопштењу се додаје и да ће родитељи моћи да подешавају подсјетнике за спавање и паузе директно у Фамили Центер.
Важно је нагласити да дијете или тинејџер који користи Јутјуб налог за малољетнике неће моћи да заобиђе ограничења која родитељи поставе. Такође, процес прављења Јутјуб налога за дјецу и тинејџере је родитељима сада знатно поједностављен, преноси компутерсwиат.пл.
