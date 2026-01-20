Logo
Јутјуб уводи ограничења за дјецу

20.01.2026

09:23

Јутјуб платформа телефон
Фото: freestocks.org/Pexels

Јутјуб је најавио нове функције које ће родитељима омогућити већу контролу над тиме како њихова дјеца користе највећу видео платформу на свијету.

Најважнија новина је могућност постављања временских ограничења за гледање Shorts (кратких, вертикалних видео снимака).

беба

Здравље

Тајана у колима затекла смрзнуту жену како плаче, између ногу је држала бебу

Гугл је објавио увођење нових опција за бољу контролу садржаја који прате дјеца и тинејџери. Родитељи сада могу лако да поставе лимит за гледање Схортс, према графици у саопштењу, ограничења се крећу од 0 до 2 сата, уз могућност да се ограничења потпуно искључе.

Јутјуб наводи да је ово “прво рјешење у индустрији” које дјеци омогућава да потпуно искључе вертикалне видео снимке на платформи, што би требало да помогне, на примјер, у бољем фокусирању на учење. У саопштењу се додаје и да ће родитељи моћи да подешавају подсјетнике за спавање и паузе директно у Фамили Центер.

Vatrogasci

Хроника

Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

Важно је нагласити да дијете или тинејџер који користи Јутјуб налог за малољетнике неће моћи да заобиђе ограничења која родитељи поставе. Такође, процес прављења Јутјуб налога за дјецу и тинејџере је родитељима сада знатно поједностављен, преноси компутерсwиат.пл.

Тагови:

Jutjub

djeca

