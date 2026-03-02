Убица остаје иза решетака: На Божић ножем усмртио осамнаестогодишњака

Извор:
Телеграф
02.03.2026
09:01
Коментари:0
Судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду продужио је притвор Ненаду М. (30) из Обровца, осумњиченом да је на Божић, 7. јануара ове године, у угоститељском објекту у Товаришеву ножем усмртио осамнаестогодишњег Ненада Гојића.
Одлуком суда, осумњичени ће остати у притвору најмање до 8. марта, а иста мјера продужена је и његовом наводном помагачу, Милану К. (46) из Бачке Паланке.
Наука и технологија
Број АИ робота могао би надмашити број радника
Суд је процијенио да и даље постоје три кључна законска основа за задржавање осумњичених:
Опасност од бјекства и утицаја на свједоке;
Ризик од понављања кривичног дјела у кратком временском периоду;
Узнемирење јавности изазвано тежином и начином извршења злочина.
Подсјетимо, језиво убиство одиграло се током празничне вечери у кафићу, пред бројним свједоцима. Према ријечима очевидаца, свему је претходила свађа која је у секунди ескалирала у трагедију. Ненад М. је, како се сумња, потегао нож и младића убо директно у врат.
Здравље
Просјечан животни вијек значајно се повећао, ево и зашто
"Пао је на под и почео да крвари. Рана је била толико страшна да је било немогуће зауставити крварење. Сви су почели да вриште и бјеже, сцена је била језива", испричао је један од свједока за медије.
Несрећни тинејџер преминуо је у возилу Хитне помоћи на путу ка болници, док је нападач побјегао са лица мјеста.
Убрзо након злочина, полиција је лоцирала и лишила слободе и Милана К. (46). Он се терети да је након крвавог пира својим аутомобилом превезао Ненада М. и тако му помогао у покушају бјекства.
Сцена
Бивши играч Звезде "заробљен" у Дубаију с атрактивном дјевојком
Приликом претреса возила којим је управљао Милан К., инспектори су пронашли кључни доказ - нож за који се вјерује да је кориштен приликом кобног напада. Против њега се води поступак за кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму