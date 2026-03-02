Logo
Убица остаје иза решетака: На Божић ножем усмртио осамнаестогодишњака

Извор:

Телеграф

02.03.2026

09:01

Убијен тинејџер
Фото: Уступљена фотографија

Судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду продужио је притвор Ненаду М. (30) из Обровца, осумњиченом да је на Божић, 7. јануара ове године, у угоститељском објекту у Товаришеву ножем усмртио осамнаестогодишњег Ненада Гојића.

Одлуком суда, осумњичени ће остати у притвору најмање до 8. марта, а иста мјера продужена је и његовом наводном помагачу, Милану К. (46) из Бачке Паланке.

Разлози за задржавање у притвору

Суд је процијенио да и даље постоје три кључна законска основа за задржавање осумњичених:

Опасност од бјекства и утицаја на свједоке;

Ризик од понављања кривичног дјела у кратком временском периоду;

Узнемирење јавности изазвано тежином и начином извршења злочина.

"Музика је стала, он се само ухватио за врат"

Подсјетимо, језиво убиство одиграло се током празничне вечери у кафићу, пред бројним свједоцима. Према ријечима очевидаца, свему је претходила свађа која је у секунди ескалирала у трагедију. Ненад М. је, како се сумња, потегао нож и младића убо директно у врат.

"Пао је на под и почео да крвари. Рана је била толико страшна да је било немогуће зауставити крварење. Сви су почели да вриште и бјеже, сцена је била језива", испричао је један од свједока за медије.

Несрећни тинејџер преминуо је у возилу Хитне помоћи на путу ка болници, док је нападач побјегао са лица мјеста.

Нож пронађен у аутомобилу

Убрзо након злочина, полиција је лоцирала и лишила слободе и Милана К. (46). Он се терети да је након крвавог пира својим аутомобилом превезао Ненада М. и тако му помогао у покушају бјекства.

Приликом претреса возила којим је управљао Милан К., инспектори су пронашли кључни доказ - нож за који се вјерује да је кориштен приликом кобног напада. Против њега се води поступак за кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.

