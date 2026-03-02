Logo
Large banner

Четврти "Априлили фест": Бањалука и овог прољећа окупља фантастичну екипу

Извор:

ПР

02.03.2026

10:04

Коментари:

0
Априлили
Фото: Уступљена фотографија

Бањалука и овог прољећа окупља луцкасту Априлили екипу, безобразно озбиљну у својој неозбиљности. Од 1. до 3. априла, брига и памет су на годишњем, а СД Центар постаје зона смијеха и забаве, уз аплаузе који трају дуже од сваког понедјељка.

Четврти “Априлили фест” публици поново открива помало заборављени град који зна да се смије, и себи и свијету.

СВЕ ЋЕ ОВО ЈЕДНОМ БИТИ СУТРА:

1. април - "Лајф Коуч" и Драган Маринковић Маца

Фестивал отвара моћна монодрама која не милује, већ провоцира.

Маца сецира савремено друштво брутално и без филтера. Кроз луцидне монологе води публику од громогласног смијеха до непријатне тишине. И назад.

Бањалучка публика премијерно ће погледати представу о свијету у којем су морал, поштење и љубав постали реликти, а трка за небитним стварима замијенила истинске односе.

"Лајф Коуч" не нуди рјешења, него огледало.

А у том огледалу - сви ми.

2. април - "Менопауза" и Тијана Дапчевић

Легендарна музичарка и глумица доноси регионални хит - станд-уп монодраму насталу по тексту Данила Вукотића, а у режији Раде Вукотић.

У улози Марине Станковић, Тијана без задршке говори о темама о којима се обично шапуће - валунзи, несаница, промјене расположења, мужеви у кризи средњих година…

Представа разбија табуе уз поруку: Менопауза није крај, то је ресет.

Жене ће се препознати.

Мушкарци ће, напокон, разумјети?

3. април - "Шоу Биз" и Никола Ђуричко

Џони златоусти, човјек који ријечима лијечи, затвара фестивал новим станд-уп програмом "Шоу Биз".

Након свјетске турнеје и више од 50.000 гледалаца широм Америке, Канаде, Аустралије и Европе, Ђуричко доноси духовиту и личну причу о каријери, породици и свим оним ситуацијама које звуче невјероватно, али су истините.

Зашто су га хватали за крагну?

Зашто је морао присуствовати порођају?

Зашто је пријавио сина полицији?

Одговори стижу, уз салве смијеха.

"Ако већ живимо циркус, нека бар буде распродат", порука је организатора.

Улазнице за све фестивалске вечери могуће је купити на платформи gigstix.ba.

"Априлили" организује Support Marketing Centar, уз подршку града Бањалука.

"Видимо се у облаку забаве!", поручују организатори.

Подијели:

Тагови :

APRILILI FEST

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погођена лука у Абу Дабију

Бања Лука

Исповијест Бањалучанке из Абу Дабија након напада Ирана

14 ч

0
Необичан призор код центра Бањалуке - снимљен дабар

Бања Лука

Необичан призор код центра Бањалуке - снимљен дабар

15 ч

1
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

Бања Лука

Амиџић: Народ не може бити урбанистички вишак – институције морају бити у центру

22 ч

5
Жандармерија код Градског стадиона

Бања Лука

Јаке снаге полиције у Бањалуци - ФОТО

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner