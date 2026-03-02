Четврти "Априлили фест": Бањалука и овог прољећа окупља фантастичну екипу

Извор:
Бањалука и овог прољећа окупља луцкасту Априлили екипу, безобразно озбиљну у својој неозбиљности. Од 1. до 3. априла, брига и памет су на годишњем, а СД Центар постаје зона смијеха и забаве, уз аплаузе који трају дуже од сваког понедјељка.
Четврти “Априлили фест” публици поново открива помало заборављени град који зна да се смије, и себи и свијету.
СВЕ ЋЕ ОВО ЈЕДНОМ БИТИ СУТРА:
Фестивал отвара моћна монодрама која не милује, већ провоцира.
Маца сецира савремено друштво брутално и без филтера. Кроз луцидне монологе води публику од громогласног смијеха до непријатне тишине. И назад.
Бањалучка публика премијерно ће погледати представу о свијету у којем су морал, поштење и љубав постали реликти, а трка за небитним стварима замијенила истинске односе.
"Лајф Коуч" не нуди рјешења, него огледало.
А у том огледалу - сви ми.
Легендарна музичарка и глумица доноси регионални хит - станд-уп монодраму насталу по тексту Данила Вукотића, а у режији Раде Вукотић.
У улози Марине Станковић, Тијана без задршке говори о темама о којима се обично шапуће - валунзи, несаница, промјене расположења, мужеви у кризи средњих година…
Представа разбија табуе уз поруку: Менопауза није крај, то је ресет.
Жене ће се препознати.
Мушкарци ће, напокон, разумјети?
Џони златоусти, човјек који ријечима лијечи, затвара фестивал новим станд-уп програмом "Шоу Биз".
Након свјетске турнеје и више од 50.000 гледалаца широм Америке, Канаде, Аустралије и Европе, Ђуричко доноси духовиту и личну причу о каријери, породици и свим оним ситуацијама које звуче невјероватно, али су истините.
Зашто су га хватали за крагну?
Зашто је морао присуствовати порођају?
Зашто је пријавио сина полицији?
Одговори стижу, уз салве смијеха.
"Ако већ живимо циркус, нека бар буде распродат", порука је организатора.
Улазнице за све фестивалске вечери могуће је купити на платформи gigstix.ba.
"Априлили" организује Support Marketing Centar, уз подршку града Бањалука.
"Видимо се у облаку забаве!", поручују организатори.
