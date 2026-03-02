Снажан земљотрес погодио Камчатку

Извор:
02.03.2026
02.03.2026
10:10
Коментари:0
Земљотрес јачине 5,0 степени по Рихтеровој скали погодио је данас област источно од Камчатке, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 48 километара, удаљен 150 километара од Петропавловска Камчатског.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјаној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
