Снажан земљотрес погодио Камчатку

Извор:

Агенције

02.03.2026

10:10

Снажан земљотрес погодио Камчатку
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 5,0 степени по Рихтеровој скали погодио је данас област источно од Камчатке, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 48 километара, удаљен 150 километара од Петропавловска Камчатског.

Априлили

Бања Лука

Четврти "Априлили фест": Бањалука и овог прољећа окупља фантастичну екипу

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјаној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

