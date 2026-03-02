Logo
Дејана Декић из Дубаија за АТВ описала тренутак када је испаљена ракета

Ситуација у Дубају прије два дана била је застрашујућа, али данас влада мир, изјавила је за АТВ Дејана Декић, која тамо живи и ради.

"Први сусрет с оваквом ситуацијом је био застрашујући, нарочито када је испаљена ракета на аеродром. Тада је страх били уплашени", рекла је Декић.

Она је описала и моменат када је дрон погодио аеродром:

"Била сам са пријатељима на балкону и видјели смо ракету, а одмах након тога су се огласили аларми на телефонима. Сви смо се затим спустили у лоби зграде и ту провели два до три сата. Људи су били уплашени."

Декић је нагласила да ванредно стање није проглашено и да све функционише нормално, али да се на улицама види мање људи због страха.

