Дејана Декић из Дубаија за АТВ описала тренутак када је испаљена ракета

Извор:
АТВ
02.03.2026
09:38
Коментари:0
Ситуација у Дубају прије два дана била је застрашујућа, али данас влада мир, изјавила је за АТВ Дејана Декић, која тамо живи и ради.
"Први сусрет с оваквом ситуацијом је био застрашујући, нарочито када је испаљена ракета на аеродром. Тада је страх били уплашени", рекла је Декић.
Она је описала и моменат када је дрон погодио аеродром:
"Била сам са пријатељима на балкону и видјели смо ракету, а одмах након тога су се огласили аларми на телефонима. Сви смо се затим спустили у лоби зграде и ту провели два до три сата. Људи су били уплашени."
Декић је нагласила да ванредно стање није проглашено и да све функционише нормално, али да се на улицама види мање људи због страха.
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Хроника
4 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму