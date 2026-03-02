Logo
Large banner

Пакао се шири: Ирански дронови се забили у рафинерију Арамко

Извор:

АТВ

02.03.2026

09:03

Коментари:

0
Нападнута рафинерија Арамко
Фото: Screenshot / X

Према незваничним информацијама, Иран је напао саудијску рафинерију нафте компаније "Арамко" у Рас Танури.

Неколико дронова Шахид-136 забило се у постројење.

Након удара изнад рафинерије се надвио густ дим, али за сада нема информација о томе колика је штета настала.

Црни дим из америчке амбасаде у Кувајту

Црни дим се диже из америчке амбасаде у Кувајту након иранских напада, јавља дописник АФП-а.

Сирене су се раније огласиле изнад града након најновијег низа иранских напада, који су почели у нафтом богатом региону Залива у суботу.

Гориво

Друштво

Шта се дешава у БиХ: Колапс усред ноћи на неким пумпама - ВИДЕО

Амбасада није објавила да је погођена, али је издала безбједносно упозорење позивајући људе да се држе подаље.

"Постоји стална претња од ракетних напада и напада беспилотним летјелицама изнад Кувајта. Не долазите у амбасаду", наводи се у саопштењу.

Кувајтско министарство унутрашњих послова саопштило је да је у зору пресрело неодређени број дронова који су циљали ту малу, нафтом богату земљу.

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Напад на Саудијску Арабију

Израел Иран

Kuvajt

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

1 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Данас износимо доказе

2 ч

0
Амерички пилот

Свијет

Оборен амерички борбени авион, објављени снимци

2 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио до кад ће трајати борбене операције

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner