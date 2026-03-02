Пакао се шири: Ирански дронови се забили у рафинерију Арамко

Извор:
Према незваничним информацијама, Иран је напао саудијску рафинерију нафте компаније "Арамко" у Рас Танури.
Неколико дронова Шахид-136 забило се у постројење.
Након удара изнад рафинерије се надвио густ дим, али за сада нема информација о томе колика је штета настала.
Црни дим се диже из америчке амбасаде у Кувајту након иранских напада, јавља дописник АФП-а.
Сирене су се раније огласиле изнад града након најновијег низа иранских напада, који су почели у нафтом богатом региону Залива у суботу.
Амбасада није објавила да је погођена, али је издала безбједносно упозорење позивајући људе да се држе подаље.
"Постоји стална претња од ракетних напада и напада беспилотним летјелицама изнад Кувајта. Не долазите у амбасаду", наводи се у саопштењу.
Кувајтско министарство унутрашњих послова саопштило је да је у зору пресрело неодређени број дронова који су циљали ту малу, нафтом богату земљу.
